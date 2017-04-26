Невероятное преображение: эстонская актриса Анна Янкелевич скинула 50 килограммов

Перемены во внешности Анны действительно произошли колоссальные. В передаче «Seitsmesed» звезда эстонского сериала «Мент» рассказала, что на сегодняшний день скинула 47 килограммов.

Разумеется, это не произошло за один день. Чего только не перепробовала Анна Янкелевич, чтобы приблизиться к параметрам своей мечты. Разумеется, она пробовала на себе различные диеты и тренировки, но они не приносили результатов. Телезвезда не скрывает, что прибегла к хирургическому вмешательству и уменьшила желудок. Анна шутит, что после этой операции она ест как попугай – малюсенькими порциями, потому что больше просто не лезет. «Например, если говорим о суши, то это 3-4 штучки», – объясняет Анна.

Сейчас Анна начала активно заниматься спортом. “Если я раньше хотела просто сбросить лишний вес, то теперь хочу попу как орех”, – улыбается Анна.

Актриса советует всем, кто хочет похудеть – первым делом пересмотреть свое меню. Анна признается, что раньше, как только попадал в стрессовые ситуации вместо того, чтобы пойти в спортзал, начинала есть все подряд. По словам Янкелевич, операция просто спасла ей жизнь. Смотрите видео TV3!