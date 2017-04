Загадочная фотография из леса озадачила интернет

"Получила это фото от товарища сегодня утром. Задача понятна: выяснить, сможете ли вы найти змею на снимке", – написала под фотографией @SssnakeySci.

Пост набрал более 350 "лайков" и почти 250 репостов, передает Rg. Комментаторы внимательно вглядываются в снимок, чтобы разглядеть змею, и делятся своими наблюдениями. Многие владельцы аккаунтов в соцсети ужасаются тому, как сложно обнаружить змею на листве, ведь в реальной жизни это может быть очень опасно.

"Мне понадобилось много времени, чтобы разглядеть змею. Мне даже пришлось смотреть комментарии, чтобы найти подсказку. Срочно нужно переоценить безопасность пеших прогулок", – написала @SciSmidge.

Позднее Хелен опубликовала решение загадки: змея находилась в самом центре снимка. Ее окрас очень похож на цвет опавшей листы, поэтому сложно сразу разглядеть ее на земле.

"Она симпатичная, но ядовитая, поэтому не стоит ее трогать", – отметила девушка.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" pic.twitter.com/oVkjOm8ufy