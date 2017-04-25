Галерея: море позитивных эмоций подарила гостям самая веселая вечеринка Таллинна – Baile-bon Russian Style!

Music Factory и BACARDI подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

Всю ночь DJ Bell радовал гостей самой популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что праздник продолжался до утра! Невероятный фейерверк эмоций взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, в настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-go-go добавили энергии шоу и порадовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабаны и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка Baile Bon состоится 19 МАЯ в ночном клубе PRIVÉ.

Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee.

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