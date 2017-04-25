Юлии Высоцкой преподнесли неожиданный подарок

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Apr 24, 2017 at 8:15am PDT

Вряд ли кто-то мог предположить, что у Юлии Высоцкой и Владимира Шахрина есть нечто общее. Однако актриса сама продемонстрировала связь с музыкантом. Оказалось, лидер группы "Чайф" преподнес артистке подарок, который вызвал радость у Юлии и восторг у ее многочисленных поклонников.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Высоцкая опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей на улице с корзинкой в руках, а чуть в отдалении находится Владимир Шахрин. Артисты засняты в момент разговора. "Владимир Шахрин принес фиалки, жимолость, хорошее настроение и капельку весны! Спасибо!" – написала ведущая известного кулинарного шоу.

Подарок легендарного артиста вызвал бурную реакцию у многочисленных подписчиков Высоцкой. "ой как поухаживал) какая прелесть", "Здорово", "И того и того обажаю!", "Красивая корзиночка", "Какое чудесное фото!", "Обожаю Шахрина. По роду своей работы пересекались с ним при съемке фильма. Отличный человек!!" – прокомментировали опубликованное Высоцкой фото подписчики.