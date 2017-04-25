Полиция Киева к «Евровидению» готовится вывезти из города бомжей

По оценкам Минсоцполитики, в Киеве насчитывается порядка 20 тысяч человек без определенного места жительства, особенно большие их скопления - возле Центрального вокзала. Работающий там патрульный рассказал, что готовится зачистка.

"Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", - предположил патрульный Сергей. По его словам, полиция иногда проводит такие рейды, но бездомные снова возвращаются.

В пресс-службе полиции подтвердили, что готовятся к мерам усиленной безопасности, но кого и куда будут вывозить, не уточнили. "Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева", - сообщила заместитель пресс-секретаря полиции Киева Яна Семенюк.

Вопрос размещения бездомных осложняется тем, что в Киеве есть только один приют на улице Суздальской, но там всего 152 койко-места, рассказал глава общины святого Эгидия Юрий Лифансе. "Возле Дарницкой площади был крупный центр помощи бездомным "Стефания", но зимой его закрыли", - сообщил служитель церкви "Скиния" Ярослав Травинский.