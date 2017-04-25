У порталов Limon.ee и Elu24 со следующей недели меняется руководство! Теперь эта красотка будет там за главную!

В одном офисе теперь будут работать сотрудники трех развлекательных изданий: Limon.ee, Elu24 и Krasotka.ee. До конца этой недели редакцию официально возглавляет руководитель развлекательных изданий Eesti Meedia Неле Лаев. Со следующего вторника, 2 мая, в фирме появится новая должность - руководитель развлекательных порталов, которую займет Керту Юккум. Керту раньше работала на радио Sky Plus, телеканале TV3 и Power Hit Radio.

До этого порталы Limon.ee и Krasotka.ee находились в ведении русской редакции Postimees.

Главным редактором портала Limon.ee остается Эдгар Гергель, где работают журналисты Светлана Карабут и Сабина Аскерова. На портале Krasotka.ee для вас работает старший редактор Виктория Жигулина.

Напомним, что на прошлой неделе главный редактор популярного портала Elu24 Ану Саагим сообщила об уходе из концерна по соглашению сторон.