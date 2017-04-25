Вице-премьер-министр Украины хочет, чтобы рэперу Басте запретили въезд на Украину
25 апреля 2017 г., 16:30
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко убежден, что не следует пускать на Украину артистов, которые после 2014 года посещали Крым.
17 июня в Киеве должен состояться концерт 37-летнего популярного российского рэпера и композитора Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, пишет Ivona.
25 апреля вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей страничке в Twitter предположил, что Басте не разрешат пересечь границу с Украиной.
Политик убежден, что рэпера не пустят из-за того, что в 2015 году он посещал оккупированный Россией Крым.
Напомним, на днях Лолиту Милявскую, которая направлялась из Москвы в Киев к заболевшей дочери, не пустили на Украину.