Экстрасенсорные способности разных знаков Зодиака: а вы можете предсказывать будущее?

Давайте узнаем, какими способностями обладает каждый человек.

Овен

Вокруг Овнов с самого рождения формируется мощное энергетическое поле. Огонь — стихия Овна — заряжает его энергией, которая позволяет нивелировать негативное влияние извне. Кроме того, Овен умеет отлично чувствовать недоброжелателей.

Сглазы и порча Овнам не грозят, поскольку они обладают природной защитой. Примечательно, что с годами Овны только укрепляются в своей силе.

Телец

Телец — земной знак, и энергия земли наделяет его умением целить с помощью трав. При рождении Тельцу назначается особое растение, которое так или иначе сопровождает его всю жизнь.

Этот символ дарит Тельцу силы, энергию и способности. Чтобы раскрыть их в полной мере, нужно тщательно изучить энергетику назначенного растения.

Близнецы

С детства Близнецы видят вещие сны. Если в детстве они воспринимают это как игру, то в зрелом возрасте, к сожалению, зарывают эту способность в землю.

Близнецы часто испытывают дежавю. Это означает то, что их скрытый и забытый талант пытается вырваться наружу. Практика осознанных сновидения способна раскрыть в Близнецах эту силу.

Рак

Чувствительность Раков наделяет их способностью предсказывать будущее. Раки замкнуты в себе и достаточно ранимы от того, что они очень сильно чувствуют окружающий мир. У Раков развита способность к хиромантии, карточным раскладам и медитациям. Чтобы узнать свой метод, каждому Раку рекомендуется попробовать всевозможные практики ясновидения.

Лев

Лев оказывает сильное влияние на окружающих. Стоит ему появиться в обществе, как он без особого труда может привлечь к себе внимание и увести за собой толпу.

Эта способность позволяет Льву добиться успехов в гипнозе, психологии и парапсихологии. Понимание людей и их поступков позволяет Льву делать этот мир лучше и чище.

Дева

У Дев развита интуиция и сила намерения. Девы не похожи на другие знаки тем, что они осознают свое умение влиять на события. Поэтому они не терпят ложь.

Девы отлично проявляют себя в практиках визуализации и чтении заговоров. Если развивать этот талант, то Дева способна добиться в экстрасенсорике особых высот.

Весы

Весы, как и Близнецы, двойственный знак. Они обладают способностью наделять силой все, о чем они пожелают. Но это может выражаться как в позитивном плане, так и в негативном.

Поэтому Весам нужно быть очень внимательными со своими желаниями. Одна неверная мысль — и сотни судеб могут быть разрушены. Чтобы не переусердствовать в своем таланте, Весам рекомендуется чаще медитировать.

Скорпион

Скорпионы потрясающим образом притягивают к себе внимание окружающих. Объясняется это тем, что в них развит талант к магии любви. Вряд ли кто-то пересилит приворот, сделанный Скорпионом.

Стрелец

Стихия огня даровала Стрельцам умение забывать обиды и переключаться на другие каналы энергии. Благодаря этому Стрелец умеет защищать себя и своих близких. Одно лишь присутствие Стрельца способно привлечь все самое хорошее, минимизировать горе и найти выход их затруднительного положения.

Многие Стрельцы до конца дней не осознают своего таланта. Чтобы развить свой дар, им рекомендуется практиковать гармонизацию энергополя и наполнять себя энергией.

Козерог

В этот мир все Козероги приходят с кармической задачей. Они всегда живут осознанно, и это позволяет им видеть истинное положение вещей.

Козероги прекрасно реализуются в руническом искусстве и психологии. Проницательность этого знака Зодиака на протяжении всей жизни направляет его по верному пути.

Водолей

Водолеи с детства обладают силой слова. Они умеют мыслить нестандартно и положительно влияют на исполнение желаний. Причем речь идет не только о желаниях Водолея. Особо просветленные личности умеют исполнять мечты других.

При этом Водолей — свободный знак, которому скучно идти по предназначенному пути. Чтобы развивать таланты, Водолею рекомендуется заниматься арт-терапией и изучать медитативные практики.

Рыбы

C детства вокруг Рыб крутятся деньги. Они сами не понимают как, но они способны влиять на потоки финансов. Даже в самые сложные жизненные периоды прибыль у Рыб появляется из ниоткуда.