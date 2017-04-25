Расположение родинок на теле откроет вам несколько неожиданных секретов о вашей жизни

Во все времена люди пытались понять, почему на теле появляются родинки. Медицинский термин родинок – невус. У обычного человека на теле можно насчитать их от 10 до 45 штук. Многие считают заманчивым придать родинкам большее значение, чем они есть на самом деле…
Родинка на виске означает путешествия
Такая родинка может означать, что если вы не путешествовали и не изучали новые места, это может произойти в ближайшем будущем, пишет Likeni.info.
Для других это означает богатую путешествиями прошлую жизнь
Но путешествия — это не только отдых. Это могла быть и работа.
Не отвергайте такую работу, ведь это возможность увидеть мир
Это может быть началом чего-то особенного!
В китайской астрологии родинка на виске имеет другое определение
Она означает, что вы сфокусированы на том, что делаете и получаете удовольствие от работы.
Родинка на середине лба предрекает вам многообещающую карьеру
Вы можете не любить свою теперешнюю работу, но не волнуйтесь, продолжайте поиск, и вы увидите положительные результаты.
Если вы плывете по течению — помните, что это не навсегда
Вы непременно найдете работу, в которой буквально увязнете, ведь вы призваны делать большие успехи.
Подумайте о смене карьеры, так как это может быть ключом к вашему успеху
Китайская культура считает, что родинка между глазами символизирует борьбу в общении с властями.
Так что оставайтесь сосредоточенным и не бойтесь высказывать свое мнение
Ваш упорный труд и лучшие коммуникационные навыки выгодно выделяют вас из окружения.
Родинка ниже или вокруг бровей символизирует ваш приоритет
Она отображает вашу верность своей семье и дому.
Она также означает, что вы любите быть среди людей и отлично чувствуете себя в коллективе
Это не удивительно. Люди идентифицируют вас как естественного лидера — хоть в личной жизни, хоть на работе.
Не ошибитесь, ведь вы действуете с мыслями о близких
Они видят каждое решение, которое вы принимаете. Чем больше времени вы проводите в семье, тем вы счастливее!
Китайская культура считает, что родинка, скрытая в брови – особенная
Она рассматривается как скрытое сокровище и бесконечное богатство.
Самый известный человек, у которого родинка находится возле губ – Синди Кроуфорд
И хоть они выглядят красиво, в данном случае такая родинка символизирует человека, который любит в жизни прекрасные вещи.
Эта родинка свидетельствует о том, что вы склонны быть материалистом
Вы сосредоточиваете внимание на том, что у вас есть, и на том, что может быть приоритетом вашей жизни.
Она означает, что вы жаждете дружбы, а еще больше — внимания
В компании вы, как правило, говорите больше всех.
Родинка на щеке имеет различные значения в зависимости от её расположения
Родинка, которая находится ближе к подбородку и возле носа символизирует истинного лидера.
Вы процветаете в ролях, которые требуют сильного и твердого характера
Это относится не только к работе, но и к личной жизни. Такие люди, как правило, искренне дарят добро окружающим.
Родинка, расположенная ближе к середине щеки означает богатство
Так как вы естественный лидер и успешно продвигаетесь по служебной лестнице, следовательно, вы зарабатываете больше денег.
Когда родинка немного ниже — она символизирует одиночество
Китайские астрологи считают, что когда родинка близка к складке улыбки, не исключены несчастные случаи.
Родинки на внешней стороне рук символизируют отличные управленческие навыки
Кроме того, вы знаете, когда и куда нужно инвестировать деньги.
Вы также достаточно уверены в своих силах, чтобы поделиться своими знаниями с другими
Люди доверяют вам, потому что вы снова и снова доказываете, что знаете, как управлять финансами.
Родинки на ступнях символизирует то, что вы человек, которому необходимы путешествия
Ваша родинка хочет ступить на землю разных стран мира!
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