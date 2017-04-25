Расположение родинок на теле откроет вам несколько неожиданных секретов о вашей жизни

Родинка на виске означает путешествия

Такая родинка может означать, что если вы не путешествовали и не изучали новые места, это может произойти в ближайшем будущем, пишет Likeni.info.

Для других это означает богатую путешествиями прошлую жизнь

Но путешествия — это не только отдых. Это могла быть и работа.

Не отвергайте такую работу, ведь это возможность увидеть мир

Это может быть началом чего-то особенного!

В китайской астрологии родинка на виске имеет другое определение

Она означает, что вы сфокусированы на том, что делаете и получаете удовольствие от работы.

Родинка на середине лба предрекает вам многообещающую карьеру

Вы можете не любить свою теперешнюю работу, но не волнуйтесь, продолжайте поиск, и вы увидите положительные результаты.

Если вы плывете по течению — помните, что это не навсегда

Вы непременно найдете работу, в которой буквально увязнете, ведь вы призваны делать большие успехи.

Подумайте о смене карьеры, так как это может быть ключом к вашему успеху

Китайская культура считает, что родинка между глазами символизирует борьбу в общении с властями.

Так что оставайтесь сосредоточенным и не бойтесь высказывать свое мнение

Ваш упорный труд и лучшие коммуникационные навыки выгодно выделяют вас из окружения.

Родинка ниже или вокруг бровей символизирует ваш приоритет

Она отображает вашу верность своей семье и дому.

Она также означает, что вы любите быть среди людей и отлично чувствуете себя в коллективе

Это не удивительно. Люди идентифицируют вас как естественного лидера — хоть в личной жизни, хоть на работе.

Не ошибитесь, ведь вы действуете с мыслями о близких

Они видят каждое решение, которое вы принимаете. Чем больше времени вы проводите в семье, тем вы счастливее!

Китайская культура считает, что родинка, скрытая в брови – особенная

Она рассматривается как скрытое сокровище и бесконечное богатство.

Самый известный человек, у которого родинка находится возле губ – Синди Кроуфорд

И хоть они выглядят красиво, в данном случае такая родинка символизирует человека, который любит в жизни прекрасные вещи.

Эта родинка свидетельствует о том, что вы склонны быть материалистом

Вы сосредоточиваете внимание на том, что у вас есть, и на том, что может быть приоритетом вашей жизни.

Она означает, что вы жаждете дружбы, а еще больше — внимания

В компании вы, как правило, говорите больше всех.

Родинка на щеке имеет различные значения в зависимости от её расположения

Родинка, которая находится ближе к подбородку и возле носа символизирует истинного лидера.

Вы процветаете в ролях, которые требуют сильного и твердого характера

Это относится не только к работе, но и к личной жизни. Такие люди, как правило, искренне дарят добро окружающим.

Родинка, расположенная ближе к середине щеки означает богатство

Так как вы естественный лидер и успешно продвигаетесь по служебной лестнице, следовательно, вы зарабатываете больше денег.

Когда родинка немного ниже — она символизирует одиночество

Китайские астрологи считают, что когда родинка близка к складке улыбки, не исключены несчастные случаи.

Родинки на внешней стороне рук символизируют отличные управленческие навыки

Кроме того, вы знаете, когда и куда нужно инвестировать деньги.

Вы также достаточно уверены в своих силах, чтобы поделиться своими знаниями с другими

Люди доверяют вам, потому что вы снова и снова доказываете, что знаете, как управлять финансами.

Родинки на ступнях символизирует то, что вы человек, которому необходимы путешествия

Ваша родинка хочет ступить на землю разных стран мира!

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