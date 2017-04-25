Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной

Диана Шурыгина попала в психиатрическую лечебницу 11 апреля. За помощью обратилась ее мать, которая была обеспокоена нестабильным психическим состоянием девушки. Вначале общественность терялась в догадках, что именно происходит со скандально известной жительницей Ульяновска.

Наконец журналисты узнали диагноз девушки: у нее зафиксированы панические атаки. Диана постоянно испытывает чувство тревоги, страха и паники, передает Life.ru. Врачи уже вплотную приступили к лечению девушки.

Как утверждают репортеры, жертва изнасилования пробудет на лечении в психиатрической клинике около двух месяцев. Недавно Шурыгина отдохнула на выходных дома с семьей и друзьями, после чего вернулась в больницу, чтобы продолжить лечение.

Ранее Диану в клинике навестил популярный телеведущий Андрей Малахов, благодаря нескольких эфирам передачи которого Шурыгина и прославилась на всю страну. По информации СМИ, ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего уехал. Телеведущий явился в психлечебницу не один, его сопровождали другие сотрудники рейтингового телешоу.

Кстати, недавно Андрей Малахов как истинный рыцарь вступился за Шурыгину в перепалке с депутатом Валерием Рашкиным. Парламентарий накинулся на Первый канал из-за программ о Диане, а Андрей пригрозил оппоненту компроматом. "А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?" – прокомментировал Малахов в Twitter сообщение Рашкина, касающееся ток-шоу "Пусть говорят".