Божечки! Папарацци застукали абсолютно лысую супермодель Кару Делевинь (ФОТО)

Сейчас Кара Делевинь находится в Торонто - именно там идут съемки нового фильма "Жизнь за год", в котором она играет одну из главных ролей.

В центре сюжета два героя - 17-летний парень и его девушка, которой осталось жить не больше года. К съемкам фильма Делевинь подошла очень серьезно - чтобы вжиться в роль, она отрезала свои роскошные волосы, а после совсем побрилась налысо. Да, это не специальный парик и не уловки визажистов - Кара действительно лысая!

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