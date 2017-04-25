Божечки! Папарацци застукали абсолютно лысую супермодель Кару Делевинь (ФОТО)
25 апреля 2017 г., 14:11
Модель и актриса Кара Делевинь была поймана папарацци на улицах Торонто. Несмотря на все попытки, девушка так и не смогла скрыть свой новый образ, передает TopBeauty.
Сейчас Кара Делевинь находится в Торонто - именно там идут съемки нового фильма "Жизнь за год", в котором она играет одну из главных ролей.
В центре сюжета два героя - 17-летний парень и его девушка, которой осталось жить не больше года. К съемкам фильма Делевинь подошла очень серьезно - чтобы вжиться в роль, она отрезала свои роскошные волосы, а после совсем побрилась налысо. Да, это не специальный парик и не уловки визажистов - Кара действительно лысая!
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