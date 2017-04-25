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Этот популярный напиток разрушает щитовидную железу. Но многие пьют его каждый день

Это может стать причиной преждевременной смерти!

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Семейный врач. Иллюстративное фото. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Esben Hansen

Как вы отреагируете на известие о том, что напиток, который вы ежедневно употребляете, может стать причиной преждевременной смерти? Наверняка этот факт способен повергнуть в шок. Эта новость будет особенно неприятной для тех, кто следует рекомендациям диетологов, ведь здоровье подвергается очень серьезному риску.

Соевое молоко часто предлагают как здоровую альтернативу обычному молоку. Но знаете ли вы, что регулярное употребление этого, казалось бы, здорового напитка, может нанести серьезный ущерб щитовидной железе? Пишет Likeni.info.

Так почему мы должны быть осторожными, когда речь идет о соевом молоке? Прежде всего, соя содержит большое количество пестицидов, а также может привести к дефициту витамина В12 в организме. Она содержит вещества, которые связаны со свертываемостью крови, и даже может способствовать развитию рака молочной железы.

Соевое молоко не только вредит организму, но и выступает ингибитором положительных эффектов других витаминов и минералов, которые поступают в организм. Цинк, кальций, железо, медь и магний не усвоятся организмом, если человек пьет соевое молоко.

Исследования, которые проводились с использованием лабораторных крыс, показали, что соевое молоко пагубно действует на организм. Когда крысы употребляли соевое молоко, они испытывали болезненные повреждения и у них образовывались язвы. Так что лучше пересмотрите свое отношение к соевому молоку, которое вы употребляете ежедневно.

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