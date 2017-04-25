Перед смертью актер из «Интернов» принял наркотики

В организме 35-летнего актера Казимира Лиске, выпавшего из окна накануне, 24 апреля, обнаружили наркотики. Согласно проведенной экспертизе, артист сериала "Интерны" употреблял марихуану. Тяжелых наркотиков у него не нашли, передает Life.ru.

В МВД журналистам рассказали, что перед смертью Казимир не демонстрировал изменений в своем поведении. "Ночью Лиске уложил ребенка как обычно. Ничего необычного в поведении актера родные не заметили. Но уже рано утром его тело нашли на улице возле первого подъезда на Восточной улице", – рассказали в правоохранительных органах.

Вначале рассматривалась версия о том, что Казимир Лиске мог упасть из окна не без посторонней помощи. Однако позднее она была отметена. Тогда сотрудники правоохранительных органов решили проверить Лиске на употребление марихуаны. Экспресс-анализ дал положительный результат.

Ранее о смерти Казимира рассказала его представитель Рэйчел Якубович. По словам женщины, хорошо знавшей Казимира и его семью, ничего не предвещало беды. В предрассветный час все спали. Супруга Казимира рассказала Рэйчел, что она проснулась от странного шума. "Непонятно абсолютно. В 4 утра он выпал из окна. Совершенно непонятно, у него все дома спали. Жена проснулась от шума. Его нашли на улице, отвезли в больницу. В больнице он скончался", – рассказала журналистам Якубович.

Над причинами гибели Лиске ломают голову и другие его друзья. Никто не может поверить в возможное самоубийство, потому что актер был позитивным и жизнерадостным. И предсмертной записки он не оставил.

Напомним, актер театра и кино Казимир Лиске выпал из окна пятого этажа рано утром 24 апреля. Позже в больнице Казимир умер во время операции.