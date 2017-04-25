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Роза Сябитова ответила на претензии невест

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Роза Сябитова. | ФОТО: Novoderezhkin Anton/ITAR-TASS

Роза Сябитова уверяет, что невесты, которым ее агентство не смогло помочь устроить личную жизнь, сами виновны в этом.

По словам главсвахи России, каждый сам является кузнецом собственного счастья. История с обиженными невестами получила широкий резонанс. Клиентки обвинили Сябитову в мошенничестве. Они рассчитывали, что ее агентство найдет им подходящих женихов, однако этого не произошло. Роза же обвиняет бывших клиенток в клевете. По мнению свахи, клиентки пытаются переложить на нее ответственность за неудачи в личной жизни. Роза уверена, что закон России в итоге будет на ее стороне, пишет 7d.org.ua.

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