Роза Сябитова ответила на претензии невест

По словам главсвахи России, каждый сам является кузнецом собственного счастья. История с обиженными невестами получила широкий резонанс. Клиентки обвинили Сябитову в мошенничестве. Они рассчитывали, что ее агентство найдет им подходящих женихов, однако этого не произошло. Роза же обвиняет бывших клиенток в клевете. По мнению свахи, клиентки пытаются переложить на нее ответственность за неудачи в личной жизни. Роза уверена, что закон России в итоге будет на ее стороне, пишет 7d.org.ua.