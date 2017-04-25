Новый сезон «Универа» готов! Десятый год, двадцатый сезон

15 мая на ТНТ стартует 20-й сезон «Универа»! Из года в год, из сезона в сезон, молодежь стабильно выбирает «Универ»: по статистике, в среднем за 10 лет, каждый четвертый молодой россиянин следит за развитием событий в бессменной общаге.

«Универ» - уникальный и любимый зрителями проект канала ТНТ.

​«Универ» - сериал, прошедший огромный путь: от трехстенной декорации и нескольких камер до съемок «на натуре» и огромного съемочного павильона в несколько тысяч квадратных метров, где полностью воссоздано многокомнатное здание общежития;

«Универ» - это не только многоплановый срез сериальной биографии полюбившихся героев, но и искренне и с юмором продолжающаяся история любви и взросления;

/ пресс-служба ТНТ

«Универ» - это созданный 10 лет назад талантливыми авторами проект, ставший ориентиром и флагманом в сериальном производстве, и, по сути, задав на российском ТВ тренд - снимать ситкомы;

«Универ» и дальше будет приковывать к себе внимание как зрителей, так и профессионального сообщества, потому то ТНТ запускает новый сезон.

Пожалуй, каждый российский федеральный канал мечтает обладать своим «Универом», но он такой – один!

Только на ТНТ.

С 15 мая в 20:00 - любимые герои вернутся к зрителям в новом сезоне культового ситкома!