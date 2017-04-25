Марию Максакову оставили без баснословного наследства мужа

По данным корреспондентов, имущество и активы политического деятеля якобы отошли к его бывшей жене Юлии и общим детям – 19-летнему Николаю и 16-летней Ксении. Утверждается, что Вороненков переписал на них все, что ему принадлежало, незадолго до гибели.

СМИ сообщают о том, что роскошный особняк Вороненкова, расположенный в поселке Жаворонки на Рублевке, теперь является собственностью его экс-супруги. Этот объект недвижимости оценивают в 600 миллионов рублей (около 10 млн евро).

Кроме того, Юлии отошла четырехкомнатная квартира, расположенная на западе Москвы. Ее стоимость составляет более 80 миллионов рублей (около 1,3 млн евро).

По данным журналистов, экс-супруге Вороненкова также принадлежит трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Дом в Сокольниках». Как утверждается, сыну Николаю отошли несколько объектов недвижимости в центре столицы общей стоимостью более 525 миллионов рублей (примерно 8,6 млн евро).

Тем не менее известная певица, согласно информации, появившейся в прессе, все же может претендовать на часть четырехкомнатой квартиры, принадлежавшей погибшему мужу. Денис Вороненков был одним из совладельцев жилья на девятом этаже новостройки, расположенной на улице Удальцова. Эта квартира также записана на детей экс-депутата.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что имущество Дениса Вороненкова могут конфисковать. Недвижимость, принадлежавшую мужчине, арестуют, если следствие докажет, что он приобретал жилье на незаконные средства. Незадолго до смерти Вороненкова обвиняли в мошенничестве и объявили в федеральный и международный розыск.

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Убийцей политического деятеля оказался Павел Паршов. Телохранителю Вороненкова удалось выстрелить в киллера, Паршов скончался на операционном столе.

Общая сумма наследства, которое оставил Денис Вороненков, по данным Life.ru, составляет около миллиарда рублей. Единственным подарком, который он успел сделать Максаковой, стала квартира в башне «Москва-Сити», оцененная риэлторами в 100 миллионов рублей (около 1,6 млн евро).