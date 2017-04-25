Как две капли воды: экс-жена Трампа и его дочь вышли в свет в одинаковых нарядах
25 апреля 2017 г., 11:10
На фото 53-летняя Мейплз и 23-летняя Трамп позируют вместе с друзьями в Нью-Йорке, пишет Сегодня.ua.
Бывшая жена президента США Дональда Трампа Марла Мейплз и их дочь Тиффани Трамп пришли на вечеринку в одинаковых нарядах.
Об этом свидетельствует снимок в Instagram экс-супруги главы США.
На снимке также можно увидеть Памелу Боуэн Стэнли и ее сына Эвана Шейна Стэнли, вокалиста группы The Dives.
Судя по фотографии, у матери и дочери одинаковый стиль, они пришшли на концерт в кожаніх куртках и лосинах, отмечает Daily Mail.
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