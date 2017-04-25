Как две капли воды: экс-жена Трампа и его дочь вышли в свет в одинаковых нарядах

Бывшая жена президента США Дональда Трампа Марла Мейплз и их дочь Тиффани Трамп пришли на вечеринку в одинаковых нарядах.

Об этом свидетельствует снимок в Instagram экс-супруги главы США.

На снимке также можно увидеть Памелу Боуэн Стэнли и ее сына Эвана Шейна Стэнли, вокалиста группы The Dives.

Судя по фотографии, у матери и дочери одинаковый стиль, они пришшли на концерт в кожаніх куртках и лосинах, отмечает Daily Mail.

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