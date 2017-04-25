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Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине

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ФОТО: Photo ITAR-TASS/TASS

Известный актер и режиссер Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине. Как и певицу Лолиту Милявскую, супруга Александры Савельевой не пустили на территорию страны, передает Дни.ру.

Как сообщают СМИ со ссылкой на страницу актера в Facebook, Сафонова не высадили с поезда, как ранее артистку Милявскую, а задержали в аэропорту.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну", – с горечью сообщил Кирилл. Однако к этой беде он постарался отнестись философски. "Ну, значит так надо", – смирился с несправедливостью актер.

В данный момент супруг солистки "Фабрики" находится в аэропорту. "Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", – цитирует Сафонова РИА Новости.

Ранее украинские власти задержали Лолиту Милявскую, которой теперь тоже запрещено пересекать границу Украины. Она опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

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