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ВИДЕО: когда она поняла, из чего состоит таинственное «покрывало» на поле, то начала кричать

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ФОТО: Кадр из видео

Если вы когда-нибудь видели поле во время сильного ветра, то знаете, что оно чем-то напоминает волны моря. Посмотрите на фотографию. На первый взгляд это обычная трава, но если присмотреться…

В Новой Зеландии женщина шла вдоль поля и увидела что-то странное, передает Marketium. Трава будто бы была накрыта шелковым покрывалом. Оно развивалось и блестело. Когда она подошла поближе, то была шокирована. Всe поле было в гигантской паутине.

Хотя для Новой Зеландии пауки не редкость, а некоторые из них даже достигают размера человеческой ступни, такой огромной паутины ранее никто не видел.

Эксперты предполагают, что это результат недавнего наводнения. Чтобы преодолевать большие расстояния, пауки плетут длинные паутины и с помощью порывов ветра перемещаются. Но увидела женщина в Новой Зеландии довольно редкое природное явление. Не часто бывает, когда тысячи пауков плетут единую сеть, чтобы спастись от стихийного бедствия.

Это потрясающее зрелище можно посмотреть в видео.

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