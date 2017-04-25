Элтон Джон подхватил опасную инфекцию и попал в реанимацию

Британский певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за некой смертельной инфекции, которую он подхватил во время своего тура по Южной Америке. Об этом сообщила Reuters пресс-секретарь музыканта Фрэна Кертис, уточнив, что южноамериканские гастроли сэра Элтона Джона завершились выступлением в Чили 10 апреля. Певец провел в реанимационном отделении одной из британских больниц две ночи, потом его перевели в обычную палату.

По словам Кертис, медики так и не смогли определить тип инфекции, но она была «необычной», «редкой вирусной» и «потенциально смертельной». Из-за болезни артисту пришлось отменить все свои концерты в Лас-Вегасе в апреле и мае, а также майский концерт в Калифорнии.

Элтон Джон уже идет на поправку и намерен вернуться на сцену 3 июня в Англии.