Вы только посмотрите на это сокровище! Иева Ильвес впервые показала сына от Тоомаса Хендрика Ильвеса
ФОТО!
24 апреля 2017 г., 23:44
Несколько минут назад на официальной странице экс-первой леди Эстонии Иевы Ильвес в Facebook впервые появился снимок сына Ханса Хендрика, который родился несколько месяцев назад в их счастливом браке с экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом.
«Фотография, отражающая мою сегодняшнюю жизнь, хоть и сделана несколько месяцев назад. Спасибо, Ильмарс Знотинс!» - подписала фото Иева Ильвес.