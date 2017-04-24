Вы только посмотрите на это сокровище! Иева Ильвес впервые показала сына от Тоомаса Хендрика Ильвеса

Несколько минут назад на официальной странице экс-первой леди Эстонии Иевы Ильвес в Facebook впервые появился снимок сына Ханса Хендрика, который родился несколько месяцев назад в их счастливом браке с экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом.