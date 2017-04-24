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Вы только посмотрите на это сокровище! Иева Ильвес впервые показала сына от Тоомаса Хендрика Ильвеса

ФОТО!

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И стали они жить-поживать - да добра наживать!.. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Несколько минут назад на официальной странице экс-первой леди Эстонии Иевы Ильвес в Facebook впервые появился снимок сына Ханса Хендрика, который родился несколько месяцев назад в их счастливом браке с экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом.

«Фотография, отражающая мою сегодняшнюю жизнь, хоть и сделана несколько месяцев назад. Спасибо, Ильмарс Знотинс!» - подписала фото Иева Ильвес.

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