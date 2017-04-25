Что приготовил этот день? Читайте гороскоп на 25 апреля

Овен

Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Велика вероятность резкого ухудшения самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний, не исключены и травмы. Общее снижение жизненного потенциала не скажется на вашем настроении, однако легкомыслие, присущее вам сегодня, может привести к неприятным последствиям.

Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы. Новое романтическое увлечение будет сильным и ярким, однако начавшиеся в этот день отношения принесут вам немало проблем.

Телец

День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Некоторые сложности возможны в сфере финансов, причем проблемы усугубятся из-за растущих потребностей членов семьи. Однако у вас есть возможность исправить ситуацию, вовремя пересмотрев приоритеты и настояв на своих решениях, даже если окружающие их не одобрят.

Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.

Близнецы

Влияние неблагоприятных тенденций умеренно, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Весьма вероятны серьезные проблемы в общении с малознакомыми людьми, да и старые приятели, неожиданно напомнившие о себе, не порадуют. Зато встреча с любимым человеком наверняка поднимет вам настроение.

Рак

Несмотря на то, что некоторые трудности Ракам преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Благоприятное стечение обстоятельств поможет найти единственно верное решение сложных вопросов, беспокоивших вас в последнее время. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия – не повод забывать о размышлениях.

Сегодня у вас будет шанс прекрасно провести время в хорошей компании, насладиться обществом людей, которых вы давно не видели. А вот для восстановления прерванных романтических отношений этот день не подходит – слишком велика опасность повторить ранее совершенные ошибки.

Лев

Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. Велика вероятность ошибок, а также конфликтов с людьми, от которых зависит решение важных для вас вопросов. Желательно ставить перед собой достижимые цели, отложив на время реализацию грандиозных планов – так вы сможете уберечь себя от лишних волнений и найти применение своим творческим способностям.

Сегодня наступает подходящий момент для перемен в жизни, и начать можно с собственного имиджа – результаты экспериментов в данной области вас наверняка порадуют.

Дева

Особой осторожности требуют семейные отношения. Сегодня вы склонны прощать себе любые промахи и ошибки, а вот по отношению к любимому человеку настроены куда более требовательно. Не стоит слишком увлекаться претензиями и упреками, лучше проявить снисходительность или, по крайней мере, принять к сведению точку зрения своего избранника.