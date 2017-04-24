Вот на какие грязные вещи способны в постели разные знаки Зодиака!

Да-да, самое откровенное и грязное...
После этого поста, задав человеку вопрос, кто он по знаку зодиака, вы сразу же получите представление о его самых развратных, больных сексуальных фантазиях, пишет Lifter.com.ua.
Мы говорим о сексе, поэтому значение слова больной в спальне отличается от его значения в других ситуациях.
Вот самые отвратительные вещи, на которые вы готовы пойти в постели, судя по вашему знаку зодиака.
Овен: Садистские игры наездников
В спальне Овны, особенно женщины, жаждут власти. Они с удовольствием привяжут к парню электрический провод и пригрозят его включить.
В классической книге по астрологии «Сексуальная астрология» Джоанны Мартин Вулфолк сказано, что как мужчинам, так и женщинам Овнам нравится взбираться своим партнерам на спину в странной игре наездников, надевая на пятки шпоры и стегая партнера веревкой.
Телец: Грязные игры
Вы можете быть любителем роскоши, но давно замечено, что то, от чего мы отталкиваемся, или то, что мы считаем неприемлемым в жизни, нас часто привлекает в постели (следовательно, многие гомофобы на самом деле гомосексуалисты).
Тельцы любят земные, естественные запахи своих партнеров. Им нравятся натуральные феромоны, которые выдает организм, и это здорово.
Однако, впадая в крайности, некоторые Тельцы готовы к настоящей грязи в постели, включая копрофилию (любовь к грязи) и золотой дождь.
Близнецы: изобилие гаджетов и вещиц
Как и все воздушные знаки, Близнецы очень умные, а это означает, что в сексуальном плане они одновременно и делают, и смотрят.
Это не самый странный знак, и все же Близнецы любят использовать игрушки и гаджеты, которые дают им возможность испытывать удовольствие и одновременно делать ментальные заметки о происходящем.
Близнецы также известны тем, что прекрасно справляются с многозадачностью, поэтому секс за рулем - отличный способ прогнать скуку.
Рак: ролевая игра с кровосмешением
Рак вообще самый странный знак зодиака (хотя каждый из нас индивидуален, поэтому из этого правила есть исключения). А когда они подвержены сексуальным отклонениям, это может проявляться в виде кровосмесительной ролевой игры.
Переоденьте своего партнера-Рака в подгузник, и притворитесь, что вы его или ее мама или папа. Это их невероятно заводит. Только они этого никогда не признают и никогда прямо об этом не попросят.
Лев: Съемки порно
Львы хотят, чтобы их партнеры были покорными, поэтому они всегда остаются в центре внимания. В спальне они любят сиять и быть звездой.
Они превращают каждый половой акт в постановку, полную света, звука, костюмов и, если партнер позволит, камер.
Если партнер против съемки, Лев просто его вырежет. Ему достаточно наблюдать только за собой.
У меня была подруга-Лев, которая хотела, чтобы партнер фотографировал ее в спальне. Она распечатала все фотографии, положила их в записную книжку, чтобы отдать ему в день годовщины, но потом решила оставить их все себе.
Она - мой герой и по сей день.
Дева: Сексуальное наказание
Девы не так фригидны, как их репутация. Тем не менее, все отклонения связаны с их чопорностью.
Например, если Деве нравится жесткий секс, она внедрит в спальню наказание или будет наказывать сама себя.
Девы также уделяют много внимания деталям. Они изучают, что нравится их партнеру, и используют эти техники как можно чаще.
Весы: Четыре прелюдии
Весам редко нравится грубость в спальне. Чаще всего их сексуальные фантазии довольно изящны. Вы можете одеться в черную кожу, но им больше понравится наряд, чем те действия, которые, как известно, идут с ним в комплекте.
Большинство Весов любят прелюдии, которые длятся часами.
Они не ощущают необходимости в общении, поскольку сосредоточены на том, чтобы доставить удовольствие партнеру, и ожидают получить то же самое взамен.
Поэтому, если вы не любитель орального секса, избегайте Весов. Это своего рода их «фишка».
Скорпион: ОПАСНО! Высокое напряжение!
Скорпион лучше знает вашу анатомию, чем ваш гинеколог, и он научит вас получать удовольствие по-настоящему.
Секс со Скорпионом похож на лавину, которая появилась на вашем пути и вот-вот сойдет. Им нравится причинять своим партнерам боль и предаваться фантазиям о доминировании и подчинении.
Но будьте осторожны: их латентная склонность к насилию может выйти за пределы спальни. Стоит Скорпиону войти в раж, и ролевая игра может стать реальностью.
Убедитесь, что у вас есть безопасное слово. Этот знак действительно нужен.
Стрелец: Слишком много партнеров
А может ли быть слишком много партнеров, если цель состоит в том, чтобы жить полной жизнью?
Такая проблема есть у большинства Стрельцов. Их больше всего забавляют предварительные раунды секса. Я не говорю о прелюдии. Я говорю о погоне.
Проблема в том, что они жуткие собственники, но хотят свободы для себя, поэтому некоторые мужчины и женщины Стрельцы любят быть объектом двух партнерских привязанностей.
Им нравится наблюдать за тем, как двое людей борются за их внимание.
Козерог: Имитация садизма
Забудьте то, что вы слышали: Козероги - полные уроды в спальне. Начнем с того, что им нужна небольшая прелюдия, так как они могут возбудиться за 10 секунд.
Козероги наслаждаются властью, господством и контролем.
Они будут наказывать своего партнера плетками, шутками и анальным сексом, так как их заводит боль, которую они причиняют.
О, и не думайте, что это касается только мужчин-Козерогов.
Женщина-Козерог точно привяжет своего мужчину. И вам не нужно будет ее об этом просить. Это будет ее идея.
Водолей: Экспериментальная эротика
Водолеи – вечно любопытные изобретатели.
Большинство Водолеев будут экспериментировать с едой или температурой во время прелюдии, но еще больше они любят эксперименты с электричеством и шокерами. Это своего рода пытка в лаборатории.
Они также могут писать о своих сексуальных экспериментах, например издавать статьи о том, как они лечат оргазмами рак.
Рыбы. Проституция - по-настоящему или понарошку
Рыбы больше отдают в отношениях. Для них важно чувствовать себя необходимыми, и в спальне им трудно сказать «нет» тому, что предлагает любовник.
В какой-то мере, все Рыбы являются проститутками, так как их единственная цель - дать своему партнеру то, чего он хочет, и, таким образом, они получают удовольствие от своего величайшего фетиша: быть мучеником.
Партнеры Рыб могут полностью положится на них, реализовывая свои сексуальные фантазии.
Вы согласны с таким гороскопом? Признайтесь нам в комментариях!