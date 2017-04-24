Вот на какие грязные вещи способны в постели разные знаки Зодиака!

После этого поста, задав человеку вопрос, кто он по знаку зодиака, вы сразу же получите представление о его самых развратных, больных сексуальных фантазиях, пишет Lifter.com.ua.

Мы говорим о сексе, поэтому значение слова больной в спальне отличается от его значения в других ситуациях.

Вот самые отвратительные вещи, на которые вы готовы пойти в постели, судя по вашему знаку зодиака.

Овен: Садистские игры наездников

В спальне Овны, особенно женщины, жаждут власти. Они с удовольствием привяжут к парню электрический провод и пригрозят его включить.

В классической книге по астрологии «Сексуальная астрология» Джоанны Мартин Вулфолк сказано, что как мужчинам, так и женщинам Овнам нравится взбираться своим партнерам на спину в странной игре наездников, надевая на пятки шпоры и стегая партнера веревкой.

Телец: Грязные игры

Вы можете быть любителем роскоши, но давно замечено, что то, от чего мы отталкиваемся, или то, что мы считаем неприемлемым в жизни, нас часто привлекает в постели (следовательно, многие гомофобы на самом деле гомосексуалисты).

Тельцы любят земные, естественные запахи своих партнеров. Им нравятся натуральные феромоны, которые выдает организм, и это здорово.

Однако, впадая в крайности, некоторые Тельцы готовы к настоящей грязи в постели, включая копрофилию (любовь к грязи) и золотой дождь.

Близнецы: изобилие гаджетов и вещиц

Как и все воздушные знаки, Близнецы очень умные, а это означает, что в сексуальном плане они одновременно и делают, и смотрят.

Это не самый странный знак, и все же Близнецы любят использовать игрушки и гаджеты, которые дают им возможность испытывать удовольствие и одновременно делать ментальные заметки о происходящем.

Близнецы также известны тем, что прекрасно справляются с многозадачностью, поэтому секс за рулем - отличный способ прогнать скуку.

Рак: ролевая игра с кровосмешением

Рак вообще самый странный знак зодиака (хотя каждый из нас индивидуален, поэтому из этого правила есть исключения). А когда они подвержены сексуальным отклонениям, это может проявляться в виде кровосмесительной ролевой игры.

Переоденьте своего партнера-Рака в подгузник, и притворитесь, что вы его или ее мама или папа. Это их невероятно заводит. Только они этого никогда не признают и никогда прямо об этом не попросят.

Лев: Съемки порно

Львы хотят, чтобы их партнеры были покорными, поэтому они всегда остаются в центре внимания. В спальне они любят сиять и быть звездой.

Они превращают каждый половой акт в постановку, полную света, звука, костюмов и, если партнер позволит, камер.

Если партнер против съемки, Лев просто его вырежет. Ему достаточно наблюдать только за собой.

У меня была подруга-Лев, которая хотела, чтобы партнер фотографировал ее в спальне. Она распечатала все фотографии, положила их в записную книжку, чтобы отдать ему в день годовщины, но потом решила оставить их все себе.