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Вот на какие грязные вещи способны в постели разные знаки Зодиака!

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Секс. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Да-да, самое откровенное и грязное...

После этого поста, задав человеку вопрос, кто он по знаку зодиака, вы сразу же получите представление о его самых развратных, больных сексуальных фантазиях, пишет Lifter.com.ua.

Мы говорим о сексе, поэтому значение слова больной в спальне отличается от его значения в других ситуациях.

Вот самые отвратительные вещи, на которые вы готовы пойти в постели, судя по вашему знаку зодиака.

Овен: Садистские игры наездников

В спальне Овны, особенно женщины, жаждут власти. Они с удовольствием привяжут к парню электрический провод и пригрозят его включить.

В классической книге по астрологии «Сексуальная астрология» Джоанны Мартин Вулфолк сказано, что как мужчинам, так и женщинам Овнам нравится взбираться своим партнерам на спину в странной игре наездников, надевая на пятки шпоры и стегая партнера веревкой.

Телец: Грязные игры

Вы можете быть любителем роскоши, но давно замечено, что то, от чего мы отталкиваемся, или то, что мы считаем неприемлемым в жизни, нас часто привлекает в постели (следовательно, многие гомофобы на самом деле гомосексуалисты).

Тельцы любят земные, естественные запахи своих партнеров. Им нравятся натуральные феромоны, которые выдает организм, и это здорово.

Однако, впадая в крайности, некоторые Тельцы готовы к настоящей грязи в постели, включая копрофилию (любовь к грязи) и золотой дождь.

Близнецы: изобилие гаджетов и вещиц

Как и все воздушные знаки, Близнецы очень умные, а это означает, что в сексуальном плане они одновременно и делают, и смотрят.

Это не самый странный знак, и все же Близнецы любят использовать игрушки и гаджеты, которые дают им возможность испытывать удовольствие и одновременно делать ментальные заметки о происходящем.

Близнецы также известны тем, что прекрасно справляются с многозадачностью, поэтому секс за рулем - отличный способ прогнать скуку.

Рак: ролевая игра с кровосмешением

Рак вообще самый странный знак зодиака (хотя каждый из нас индивидуален, поэтому из этого правила есть исключения). А когда они подвержены сексуальным отклонениям, это может проявляться в виде кровосмесительной ролевой игры.

Переоденьте своего партнера-Рака в подгузник, и притворитесь, что вы его или ее мама или папа. Это их невероятно заводит. Только они этого никогда не признают и никогда прямо об этом не попросят.

Лев: Съемки порно

Львы хотят, чтобы их партнеры были покорными, поэтому они всегда остаются в центре внимания. В спальне они любят сиять и быть звездой.

Они превращают каждый половой акт в постановку, полную света, звука, костюмов и, если партнер позволит, камер.

Если партнер против съемки, Лев просто его вырежет. Ему достаточно наблюдать только за собой.

У меня была подруга-Лев, которая хотела, чтобы партнер фотографировал ее в спальне. Она распечатала все фотографии, положила их в записную книжку, чтобы отдать ему в день годовщины, но потом решила оставить их все себе.

Она - мой герой и по сей день.

Дева: Сексуальное наказание

Девы не так фригидны, как их репутация. Тем не менее, все отклонения связаны с их чопорностью.

Например, если Деве нравится жесткий секс, она внедрит в спальню наказание или будет наказывать сама себя.

Девы также уделяют много внимания деталям. Они изучают, что нравится их партнеру, и используют эти техники как можно чаще.

Весы: Четыре прелюдии

Весам редко нравится грубость в спальне. Чаще всего их сексуальные фантазии довольно изящны. Вы можете одеться в черную кожу, но им больше понравится наряд, чем те действия, которые, как известно, идут с ним в комплекте.

Большинство Весов любят прелюдии, которые длятся часами.

Они не ощущают необходимости в общении, поскольку сосредоточены на том, чтобы доставить удовольствие партнеру, и ожидают получить то же самое взамен.

Поэтому, если вы не любитель орального секса, избегайте Весов. Это своего рода их «фишка».

Скорпион: ОПАСНО! Высокое напряжение!

Скорпион лучше знает вашу анатомию, чем ваш гинеколог, и он научит вас получать удовольствие по-настоящему.

Секс со Скорпионом похож на лавину, которая появилась на вашем пути и вот-вот сойдет. Им нравится причинять своим партнерам боль и предаваться фантазиям о доминировании и подчинении.

Но будьте осторожны: их латентная склонность к насилию может выйти за пределы спальни. Стоит Скорпиону войти в раж, и ролевая игра может стать реальностью.

Убедитесь, что у вас есть безопасное слово. Этот знак действительно нужен.

Стрелец: Слишком много партнеров

А может ли быть слишком много партнеров, если цель состоит в том, чтобы жить полной жизнью?

Такая проблема есть у большинства Стрельцов. Их больше всего забавляют предварительные раунды секса. Я не говорю о прелюдии. Я говорю о погоне.

Проблема в том, что они жуткие собственники, но хотят свободы для себя, поэтому некоторые мужчины и женщины Стрельцы любят быть объектом двух партнерских привязанностей.

Им нравится наблюдать за тем, как двое людей борются за их внимание.

Козерог: Имитация садизма

Забудьте то, что вы слышали: Козероги - полные уроды в спальне. Начнем с того, что им нужна небольшая прелюдия, так как они могут возбудиться за 10 секунд.

Козероги наслаждаются властью, господством и контролем.

Они будут наказывать своего партнера плетками, шутками и анальным сексом, так как их заводит боль, которую они причиняют.

О, и не думайте, что это касается только мужчин-Козерогов.

Женщина-Козерог точно привяжет своего мужчину. И вам не нужно будет ее об этом просить. Это будет ее идея.

Водолей: Экспериментальная эротика

Водолеи – вечно любопытные изобретатели.

Большинство Водолеев будут экспериментировать с едой или температурой во время прелюдии, но еще больше они любят эксперименты с электричеством и шокерами. Это своего рода пытка в лаборатории.

Они также могут писать о своих сексуальных экспериментах, например издавать статьи о том, как они лечат оргазмами рак.

Рыбы. Проституция - по-настоящему или понарошку

Рыбы больше отдают в отношениях. Для них важно чувствовать себя необходимыми, и в спальне им трудно сказать «нет» тому, что предлагает любовник.

В какой-то мере, все Рыбы являются проститутками, так как их единственная цель - дать своему партнеру то, чего он хочет, и, таким образом, они получают удовольствие от своего величайшего фетиша: быть мучеником.

Партнеры Рыб могут полностью положится на них, реализовывая свои сексуальные фантазии.

Вы согласны с таким гороскопом? Признайтесь нам в комментариях!

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