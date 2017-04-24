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Просто огонь! Танец пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова с красавицей-дочкой под хит «НаверноПотомуЧто» взорвал Сеть

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ФОТО: youtube.com

Еще многие помнят, какой черный "гелендваген" получил в подарок сын Дмитрия Пескова. Скандальное фото долгое время обсуждали в Сети. И теперь хитом дня стал танец пресс-секретаря президента России на дне рождения его супруги Татьяны Навки.

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 40-летняя красавица Екатерина, привлекла внимание пользователей Сети снимком в Instagram. Она показала какой "гелендваген" получил в подарок их общий сын Мика. Это был торт, но с намеком на скандал с детьми богачей, которые рассекают на "гелендвагенах" и сбивают людей, пишут Argumentiru.com.

Известно, что бывшая супруга пресс-секретаря президента России Екатерина Пескова живет в основном во Франции, в России бывает редко. С ней рядом находятся ее дочь Елизавета и сыновья Дени и Мика от брака с Дмитрием Песковым. Напомним, Екатерина вышла замуж за Пескова в 18 лет.

"У всех дочерей с папами нормальные танцы... а у нас такой", - подписала видео танца с отцом на дне рождения Татьяны Навки Елизавета Пескова.

Отца Лизы уже прозвали весельчаком. Раньше у нее были непростые отношения с новой женой отца, но, похоже, всё наладилось. Добавим, что в одном из интервью Лиза отметила, что находится между двух огней, потому что любит и папу, и маму.

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