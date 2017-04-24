В Москве погиб актер из сериала «Интерны»

По информации телеканала, актера доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось. Знакомые артиста в соцсетях выражают соболезнования в связи с его гибелью, пишут RIA.

Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном сериале "Интерны", а также снимался в многосерийных фильмах "Иван Грозный", "Дневник доктора Зайцевой" и кинокартинах "Свадьба по обмену", "Спасение". В 2009 году он окончил курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ.

Лиске является гражданином США. Он жил в Москве с женой и ребенком.