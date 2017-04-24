Певица Татьяна Буланова о любви к 18-летнему

По мнению Татьяны Булановой, не важно, замужем женщина или нет, она должна себя чувствовать влюбленной и любимой. "Штампы не дают счастья. Они дают надежность, уверенность, что человек не ищет кого-то другого", – отметила популярная российская исполнительница, пишет Dni.ru.

Возраст избранника тоже не имеет большого значения. "Можно полюбить и восемнадцатилетнего. Главное – чтобы любовь была взаимной. Но мужчина должен любить женщину чуточку больше. А женщина должна позволять себя любить. Я знаю, что есть что-то такое свыше, о чем мы не знаем, но оно есть, просто я не хочу об этом говорить", – цитирует певицу Woman`s Day.

Артистка несколько раз в жизни встречала людей, которые предлагали ей выйти замуж, однако она не дала им зеленый свет. Буланова объяснила: "Мы, артисты, в жизни абсолютно не такие, как на сцене. Бываем уставшими, замученными, грубыми. Бывает, что вообще ни до кого. Если вы готовы с такой женщиной разделить свою судьбу…"

Тем не менее, двое мужей Татьяны, получается, были готовы к такой незавидной доле. О своем первом супруге, музыканте и продюсере Николае Тагрине, с которым состояла в браке более десяти лет и родила сына, Буланова отозвалась очень тепло.

"Николай был замечательным человеком. Мы до сих пор встречаемся. Он невероятно эрудированный, интересный, с потрясающим чувством юмора. Мне с ним было интересно. Это, наверное, самое главное. Не важно, были или нет деньги. В тот момент мы были практически равными. Он меня завоевал своим отношением, воспитанностью, аристократичностью. Я понимала, что это человек уровня, к которому надо тянуться. Он был потрясающе образованный, знающий. Наш тандем существовал вместе и, я надеюсь, принес нам какую-то пользу в работе", – рассыпалась в комплиментах экс-супругу певица.

Буланова отметила, что у нее отличные отношения и со вторым бывшим мужем Владиславом Радимовым. Что же касается потенциального возлюбленного, то для начала, по словам певицы, он должен переехать в Санкт-Петербург. "Купить там квартиру, обосноваться, а там посмотрим", – сказала Татьяна Буланова.