Крутая вечеринка Balbiino на Балтийском вокзале: эти красотки угощали гостей мороженым, невозможно было отказаться!

«Эстонское мороженое совсем немного моложе Эстонской Республики, поэтому нам, как крупнейшему производителю мороженого Эстонии, показалось естественным и очень уместным специально по поводу дня рождения республики расширить серию мороженого Onu Eskimo. Мы считаем, что подходящий продукт для празднования дня рождения республики должен быть традиционным и классическим, но в то же время, праздничным, предлагая как ностальгию, так и что-то новое», – рассказала о юбилейном мороженом директор по маркетингу Balbiino Энель Кольк.

Юбилейные сорта мороженого уже поступили в некоторые магазины, они будут доступны любителям сладкого в течение следующих трех лет, когда будет отмечаться юбилей республики.

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