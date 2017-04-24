Как научиться отвечать с сарказмом

Хочешь научиться достойно отвечать на едко-насмешливые фразы со стороны коллег, товарищей или еще кого? Вооружись нашими советами и из каждой ситуации выходи достойно, пишет Mport.ua.

Много читай

Это только с виду шуты и прочие юмористы — народ “неглубокий“. Но на самом же деле все наоборот: они много читают и очень подкованы-эрудированы. Вообще, юмор — интеллектуальная черта характера человека. Чтобы иметь оную в своем арсенале — наращивай интеллектуальные мышцы. Начинай с чтения.

Смотри выступления юмористов

Все просто: смотри, как это делают гуру сатиры и сарказма, впитывай их приемы, бери с них пример.

Записывай

Какой бы крепкой твоя память не была, все равно со временем из нее все выветрится. Чтобы не забывать стоящие шутки и приемы, записывай их. Да, хорошее чувство юмора — это труд не только ментальный. И лучшая спонтанная шутка — та, которая подготовлена заранее.

Время / место / выражения лица

Для сатирика это важные три пункта. Лицо должно быть серьезным — для максимального эффекта. А еще нужно уметь чувствовать настроение аудитории (окружения) и понимать атмосферу, которая царит в данный момент.

Не повторяйся

Постоянно пополняй запас шуток. То есть много читай / смотри на других сатириков-юмористов / все записывай / запоминай. Трудись, чтобы не стать человеком одной шутки.

Политкорректность

Сатира должна быть язвительной, но ни в коем случае не насмехаться над внешностью человека, его политическими и религиозными пристрастиями. В противном случае растет риск попасть в список невеж, а то и испытать зубы на прочность.

Сарказм — штука полезная: помогает затыкать человека остроумно и без матерных слов.