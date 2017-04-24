Как научиться отвечать с сарказмом

Сарказм — это не просто язвительная насмешка или злая ирония. Это бесцеремонная, безнравственная и нахальная драка интеллекта. Как побеждать в таком мысленно-словесном мордобое?
Хочешь научиться достойно отвечать на едко-насмешливые фразы со стороны коллег, товарищей или еще кого? Вооружись нашими советами и из каждой ситуации выходи достойно, пишет Mport.ua.
Много читай
Это только с виду шуты и прочие юмористы — народ “неглубокий“. Но на самом же деле все наоборот: они много читают и очень подкованы-эрудированы. Вообще, юмор — интеллектуальная черта характера человека. Чтобы иметь оную в своем арсенале — наращивай интеллектуальные мышцы. Начинай с чтения.
Смотри выступления юмористов
Все просто: смотри, как это делают гуру сатиры и сарказма, впитывай их приемы, бери с них пример.
Записывай
Какой бы крепкой твоя память не была, все равно со временем из нее все выветрится. Чтобы не забывать стоящие шутки и приемы, записывай их. Да, хорошее чувство юмора — это труд не только ментальный. И лучшая спонтанная шутка — та, которая подготовлена заранее.
Время / место / выражения лица
Для сатирика это важные три пункта. Лицо должно быть серьезным — для максимального эффекта. А еще нужно уметь чувствовать настроение аудитории (окружения) и понимать атмосферу, которая царит в данный момент.
Не повторяйся
Постоянно пополняй запас шуток. То есть много читай / смотри на других сатириков-юмористов / все записывай / запоминай. Трудись, чтобы не стать человеком одной шутки.
Политкорректность
Сатира должна быть язвительной, но ни в коем случае не насмехаться над внешностью человека, его политическими и религиозными пристрастиями. В противном случае растет риск попасть в список невеж, а то и испытать зубы на прочность.
Сарказм — штука полезная: помогает затыкать человека остроумно и без матерных слов.