Ну и как вам? Керли Кыйв решилась на смелый эксперимент со своей внешностью (ФОТО)
24 апреля 2017 г., 16:43
Певица Керли Кыйв, которая чуть не поехала в эту году на «Евровидение» от Эстонии, но уступила в финале Койту Тооме и Лауре, решила немного поменять свой имидж.
Свои роскошные белые волосы она перекрасила в серый цвет, да такой серый, ну совсем как у старушек, скорее даже седой. Однако стоит отметить, что именно этот цвет сейчас в моде. А как вам такое преображение Керли, да и вообще, тенденции нового сезона?