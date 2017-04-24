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Ну и как вам? Керли Кыйв решилась на смелый эксперимент со своей внешностью (ФОТО)

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ФОТО: Erlend Štaub

Певица Керли Кыйв, которая чуть не поехала в эту году на «Евровидение» от Эстонии, но уступила в финале Койту Тооме и Лауре, решила немного поменять свой имидж.

Свои роскошные белые волосы она перекрасила в серый цвет, да такой серый, ну совсем как у старушек, скорее даже седой. Однако стоит отметить, что именно этот цвет сейчас в моде. А как вам такое преображение Керли, да и вообще, тенденции нового сезона?

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