Ну и как вам? Керли Кыйв решилась на смелый эксперимент со своей внешностью (ФОТО)

Свои роскошные белые волосы она перекрасила в серый цвет, да такой серый, ну совсем как у старушек, скорее даже седой. Однако стоит отметить, что именно этот цвет сейчас в моде. А как вам такое преображение Керли, да и вообще, тенденции нового сезона?

A post shared by Kerli (@kerlimusic) on Apr 23, 2017 at 2:19pm PDT