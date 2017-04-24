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ВИДЕО: Ксения Собчак беременна во второй раз?

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ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

В минувшие выходные в Москве состоялся показ Александра Терехова. В шоу приняла участие и молодая мама Ксения Собчак. Однако, посмотрев ее Stories, интернет-пользователи стали обсуждать не наряд, в котором дефилировала медиадива, а ее гипотетическую беременность, пишет Woman.

Ксения Собчак впервые стала матерью в ноябре 2016 года. Свое интересное положение медиадива тщательно скрывала, появляясь на публике исключительно в объемной одежде. И только во время фестиваля «Новая волна» в Сочи ведущая все же призналась, что действительно в скором времени родит первенца своему супругу Максиму Виторгану. Правда, о том, что Платон появился на свет, журналисты узнали буквально через несколько часов после родов.

Вскоре после радостного события Ксения быстро вернулась к работе и активной светской жизни, а также вернула себе добеременную форму благодаря спорту. Недавно Собчак приняла участие в показе одного из своих любимых дизайнеров. Выход Ксении на шоу Александра Терехова был запечатлен в Stories ее Instagram. Медиадива представила на подиуме наряд, в котором легко могла бы отправиться на одну из деловых встреч или светский раут.

Собчак была одета в свободные шелковые брюки и топ нюдового оттенка, которые дополнял бомбер-oversize в тон. Завершили образ замшевые лодочки и жемчужная нить.

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