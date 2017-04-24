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Галерея: зачем министр обороны Эстонии встречался в Таллинне с Русланой?

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ФОТО: Kaitseministeerium

В воскресенье, 23 апреля, на площади Вабадузе в Таллинне прошел концерт в поддержку эстонских ветеранов – Veteranirock, где в качестве приглашенной звезды зажигала певица Руслана.

Сразу же после концерта артистка не уехала из страны, а осталась в Таллинне, где у нее было несколько встреч, в том числе с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкной.

Украинская певица Руслана и министр обороны Эстонии Маргус Цакхна / Kaitseministeerium

Министр подарил Руслане букет желтых роз и выразил поддержку Украинскому государству.

Украинская певица Руслана и министр обороны Эстонии Маргус Цакхна / Kaitseministeerium

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