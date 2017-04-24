Галерея: зачем министр обороны Эстонии встречался в Таллинне с Русланой?
24 апреля 2017 г., 15:27
В воскресенье, 23 апреля, на площади Вабадузе в Таллинне прошел концерт в поддержку эстонских ветеранов – Veteranirock, где в качестве приглашенной звезды зажигала певица Руслана.
Сразу же после концерта артистка не уехала из страны, а осталась в Таллинне, где у нее было несколько встреч, в том числе с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкной.
Украинская певица Руслана и министр обороны Эстонии Маргус Цакхна / Kaitseministeerium
Министр подарил Руслане букет желтых роз и выразил поддержку Украинскому государству.
Украинская певица Руслана и министр обороны Эстонии Маргус Цакхна / Kaitseministeerium
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