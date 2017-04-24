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Смотрите: лидер «Ленинграда» обнародовал кадры в постели с обнаженной Ходченковой

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обнародовал несколько кадров из нового клипа коллектива. Артист выложил ролик в своем Instagram, подписав следующим образом: "Новый. Клип. Ленинград. 27.04.2017".

В так называемом трейлере фигурирует, по-видимому, в главной роли популярная российская актриса Светлана Ходченкова. При этом в основном артистка либо занимается сексом с мужчиной, либо раздевается.

Пользователи Сети сообщили Шнуру, что с нетерпением ждут выхода ролика.

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