Смотрите: лидер «Ленинграда» обнародовал кадры в постели с обнаженной Ходченковой

В так называемом трейлере фигурирует, по-видимому, в главной роли популярная российская актриса Светлана Ходченкова. При этом в основном артистка либо занимается сексом с мужчиной, либо раздевается.

Пользователи Сети сообщили Шнуру, что с нетерпением ждут выхода ролика.