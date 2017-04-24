Фотоновость: это не ваш коллега вчера был замечен без трусов и с фитболом на Тоомпеа?
24 апреля 2017 г., 14:19
Вчера на площади Вабадузе прошел концерт в поддержку эстонских ветеранов, где выступила певица Руслана из Украины, хор армии США в Европе, а также другие артисты.
Но как оказалось, где-то неподалеку от концертной площадки, ближе к Тоомпеа проходило кое-что более интересное.
В соцсетях распространяется снимок голого мужчины, у которого на голове, по всей видимости, фитбол. Если вы сегодня пришли на работу и не досчитались одного такого мяча и коллеги, то теперь вам должно быть понятно, куда они пропали.
Дело всё в том, что в воскресенье вечером, неподалеку от Тоомпеа разгуливал своеобразный мужчина. Смотрите фото!