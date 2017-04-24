Неожиданно! Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Группой ученых из Кливлендского университета и Нью-Йоркского колледжа было сделано заключение о том, что наличие избыточной массы тела сказывается на продолжительности жизни негативнее в сравнении с курением, пишет Medikforum.

К такому выводу специалистов подвели данные, полученные при изучении причин смертности среди жителей США и влияния на них модифицируемых поведенческих факторов риска за период с 2014 по 2017 год.

«По завершении анализа оказалось, что жизнь курильщика длится в среднем на 15 лет меньше, чем жизнь человека, ведущего здоровый образ жизни. Однако исследуемые с ожирением показали еще более низкие результаты», - рассказали ученые о сделанной ими находке.