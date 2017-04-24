Спешите! Мы разыгрываем билеты в Русский театр на спектакль «Валентинов день»

Жить в стране, где дело мужчин – воевать, будь то поле боя или работа, будь врагом международный империализм или конкурент в бизнесе. Жить в стране, где дело женщины – ждать мужчину, ждать, ждать, даже если мужчина давно умер.

Две старые женщины в одной квартире; они ненавидят друг друга и любят одного мужчину, они странствуют по своим воспоминаниям и бескрайней истории отечества, от которых ничего не осталось, кроме бесконечно повторяющейся телепередачи, превращающей и жизнь женщин в некую смесь мыльной оперы с юмористическим шоу. Можно ли выбраться за пределы этой телепередачи? Ждет ли Бог в виртуальном космосе или во сне? Кого любит Валентин? Ответы на эти вопросы ищет сновидческая комедия «Валентинов день» одного из самых прославленных российских драматургов Ивана Вырыпаева.

Возрастные ограничения: 14+

Продолжительность: 2 часа

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Среди всех, кто отправит письмо на адрес: info@limon.ee и в ТЕМЕ письма укажет ключевое слово ВАЛЕНТИН, а в тексте сообщения напишет свои имя, фамилию и номер телефона, мы разыграем два комплекта билетов. Пожалуйста, укажите в письме, в какой день вам было бы удобнее пойти на спектакль – 28 или 29 апреля. Розыгрыш билетов состоится в четверг, 27 апреля. С победителями мы свяжемся по телефону или электронной почте! Удачи в игре!