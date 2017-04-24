Только на Limon: читайте самый точный гороскоп на май для всех знаков Зодиака от таролога Ольги Далия

Знаку Зодиака Овен выпала карта «Освобождение и избавление». Эта карта говорит о том, что сейчас вам стала доступна возможность обновления в сердечных делах. Вполне возможно, что это обновление произойдет через какое-то освобождение. Пришло время окончательно освободиться от прошлых отношений и сердечных привязанностей. Не бойтесь отпустить все старое, что уже давно изжило себя. Постарайтесь полностью отпустить ситуацию. То, что действительно принадлежит вам, в любом случае останется с вами. Вы не можете потерять то, чего у вас нет, пишет DaliaOlga.com.

Иногда в отношениях вы можете чувствовать необходимость крепко держаться за тех, кого любите, независимо от того, взаимна эта любовь или нет. Такое поведение может привести к напряженности в отношениях и сделать всех несчастными.

Можно испортить даже очень хорошие отношения, если крепко держаться за партнера. Зависимость от любимого человека не позволяет отношениям развиваться и выходить на новый уровень. Подумайте, может быть вы пытаетесь кого-то ограничивать и контролировать? Или же делаете все, чтобы привлечь и заинтересовать другого человека по вашей личной инициативе?

Отбросьте любую потребность в контроле и посмотрите насколько изменятся ваши отношения к лучшему. Избавившись от непреодолимого желания контролировать любовные отношения, вы позволите прийти в вашу жизнь настоящей любви.

По карте «Начало исцеления» Тельцов окружают энергии, направленные на улучшение их сердечных дел и личных отношений. Они привнесут в вашу жизнь новую информацию, новые идеи и новых людей.

Окружающие вас энергии помогут вам правильно оценить текущую ситуацию в отношениях, чтобы улучшить ее. Даже хорошие отношения могут стать еще лучше. Какие ваши надежды и мечты в личной жизни? Будьте уверены, что очень скоро вы начнете двигаться в направлении вашей мечты. Ваши желания имеют все основания осуществиться! Вы достойны счастья и любви!

Настало время исцеления, время отпустить прошлые проблемы и неуклонно двигаться вперед. Наступление лучших времен уже за углом. Счастье уже давно ожидает вас за дверью.

Для Близнецов выпала карта «Расправь свои крылья». Сейчас вокруг вас действуют энергии роста, развития и изменения. К сожалению, выходя из зоны комфорта, мы часто можем чувствовать беспокойство и неуверенность. Ваши ум и душа готовы взлететь, но вы можете чувствовать себя ограниченными определенными рамками. Несмотря на то, что ваши отношения могут быть удобными для вас и вы можете чувствовать себя в безопасности, возможно, сейчас эти отношения не вполне удовлетворяют ваши потребности. Даже желание быть в отношениях может стать вашим ограничением, потому что оно может являться главной целью в жизни. Не возводите любовные отношения и личную жизнь на пьедестал. Иначе вы забудете жить своей жизнью в полной мере.

Иногда старые отношения могут больше не удовлетворять ваши потребности или не соответствовать вашим ожиданиям. В этом случае ваши отношения с партнером должны подвергнуться кардинальным изменениям, чтобы стать еще лучше.