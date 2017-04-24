Только на Limon: читайте самый точный гороскоп на май для всех знаков Зодиака от таролога Ольги Далия

Этот гороскоп Ольга Далия подготовила специально для портала Limon.ee.
Знаку Зодиака Овен выпала карта «Освобождение и избавление». Эта карта говорит о том, что сейчас вам стала доступна возможность обновления в сердечных делах. Вполне возможно, что это обновление произойдет через какое-то освобождение. Пришло время окончательно освободиться от прошлых отношений и сердечных привязанностей. Не бойтесь отпустить все старое, что уже давно изжило себя. Постарайтесь полностью отпустить ситуацию. То, что действительно принадлежит вам, в любом случае останется с вами. Вы не можете потерять то, чего у вас нет, пишет DaliaOlga.com.
Иногда в отношениях вы можете чувствовать необходимость крепко держаться за тех, кого любите, независимо от того, взаимна эта любовь или нет. Такое поведение может привести к напряженности в отношениях и сделать всех несчастными.
Можно испортить даже очень хорошие отношения, если крепко держаться за партнера. Зависимость от любимого человека не позволяет отношениям развиваться и выходить на новый уровень. Подумайте, может быть вы пытаетесь кого-то ограничивать и контролировать? Или же делаете все, чтобы привлечь и заинтересовать другого человека по вашей личной инициативе?
Отбросьте любую потребность в контроле и посмотрите насколько изменятся ваши отношения к лучшему. Избавившись от непреодолимого желания контролировать любовные отношения, вы позволите прийти в вашу жизнь настоящей любви.
По карте «Начало исцеления» Тельцов окружают энергии, направленные на улучшение их сердечных дел и личных отношений. Они привнесут в вашу жизнь новую информацию, новые идеи и новых людей.
Окружающие вас энергии помогут вам правильно оценить текущую ситуацию в отношениях, чтобы улучшить ее. Даже хорошие отношения могут стать еще лучше. Какие ваши надежды и мечты в личной жизни? Будьте уверены, что очень скоро вы начнете двигаться в направлении вашей мечты. Ваши желания имеют все основания осуществиться! Вы достойны счастья и любви!
Настало время исцеления, время отпустить прошлые проблемы и неуклонно двигаться вперед. Наступление лучших времен уже за углом. Счастье уже давно ожидает вас за дверью.
Для Близнецов выпала карта «Расправь свои крылья». Сейчас вокруг вас действуют энергии роста, развития и изменения. К сожалению, выходя из зоны комфорта, мы часто можем чувствовать беспокойство и неуверенность. Ваши ум и душа готовы взлететь, но вы можете чувствовать себя ограниченными определенными рамками. Несмотря на то, что ваши отношения могут быть удобными для вас и вы можете чувствовать себя в безопасности, возможно, сейчас эти отношения не вполне удовлетворяют ваши потребности. Даже желание быть в отношениях может стать вашим ограничением, потому что оно может являться главной целью в жизни. Не возводите любовные отношения и личную жизнь на пьедестал. Иначе вы забудете жить своей жизнью в полной мере.
Иногда старые отношения могут больше не удовлетворять ваши потребности или не соответствовать вашим ожиданиям. В этом случае ваши отношения с партнером должны подвергнуться кардинальным изменениям, чтобы стать еще лучше.
Подумайте, что вас может сделать счастливыми в отношениях? Что именно вам приносит радость, счастье и удовлетворение? Прислушайтесь к своему сердцу. Чего вы хотите на самом деле?
Люди под знаком Зодиака Рак могут себе позволить отдых и размышление. Карта «Отдых и Размышление» советует вам немного отдохнуть. Сейчас самое подходящее время, чтобы ненадолго отступить от любых конфликтов или проблем в любовных отношениях. Дайте себе некоторое свободное пространство, чтобы расслабиться и пополнить свою энергию. Постоянные непрерывные усилия изматывают тело и притупляют ум. Вам нужно отдохнуть и пересмотреть свои методы. После того, как вы обновите свои силы, вы станете сильнее, более уверенными в себе, готовыми снова двигаться вперед. Ваша голова станет яснее и у вас появятся новые идеи. Вы поймете, как улучшить ситуацию в ваших отношениях.
Иногда борьба за создание и поддержание гармоничных, полноценных отношений кажется слишком сложной. Если вы приложили все свои усилия для улучшения отношений, то сейчас необходимо успокоиться, расслабиться и отдохнуть. Вам нужен отдых. Когда усталость приходит в отношения, то может возникнуть желание сложить руки и сдаться.
Львам выпала карта «Беспомощность и безнадежность». Эта карта указывает на чувство беспомощности и безнадежности, которое может возникнуть в ваших отношениях. Хотя название этой карты может звучать мрачно, не пугайтесь этому. Эта карта приходит как сигнал для пробуждения, чтобы привести в порядок мысли. Если вы чувствуете, что препятствия заграждают вам путь к счастью в любви и мешают исполнению вашей мечты, то это всего лишь видимость. Все это очень далеко от истины.
И все, что требуется сейчас – это принять меры. Зацикливание на своих заботах только питает их еще большей энергией, позволяя им поглощать вас и затмевать все хорошее вокруг вас. Найдите минутку для определения и осознания того, что может беспокоить ваше сердце. Тревога может быть очевидной или едва различимой. Как только вы определите то, что вызывает у вас тревогу, вы предпримите соответствующие действия. Также, тогда вам станет ясно, сможете ли вы решить что-то самостоятельно или вам потребуется помощь.
Знаку Дева карта «Достигнуть или добиться» советует проявить активность и смелость, чтобы сделать какой-то решительный шаг на пути к своей мечте. Вы сильный и очень талантливый человек. Однако иногда вы забываете просить других людей о помощи. Вы можете стараться изо всех сил, прилагая все свои усилия для достижения цели. Однако в одиночку часто бывает очень сложно достигнуть желаемых результатов. Это касается и личных отношений. Эта карта служит напоминанием о том, что вам не нужно делать все в одиночку. Работать над улучшением отношений должны оба партнера.
Конечно, в конечном итоге вы можете достигнуть всего сами, но ваши желания исполнятся гораздо раньше и более изящно с помощью других людей.
Алхимия – это искусство комбинировать различные элементы для создания желаемого результата. Объединившись с другими, у вас есть все шансы создать отношения вашей мечты. Вы – алхимик!
На май Весам выпала карта «Любовь». Уделите некоторое время тому, чтобы разобраться в отношениях с другими людьми, а также с самим собой. Сейчас очень важно научиться сопереживанию. Принимайте и любите других такими, какие они есть. Постарайтесь не осуждать других людей. То же самое относится и к любви к самому себе. Наступило время полностью принять себя, простить себе все ошибки и промахи. Восхититесь наконец-то своей совершенной уникальностью и неповторимостью!
Сейчас также очень важно сделать правильный выбор в личных отношениях. Выбираете ли вы в своей жизни людей, которые поддерживают и вдохновляют вас?
Не исключено, что скоро появится возможность для нового романа, а также велика вероятность улучшения уже существующих отношений. Воспользуйтесь этими возможностями и приступите к активным действиям! Если вы ищите новую любовь и романтические отношения, то будьте открыты новым отношениям. Почувствуйте себя желанными и привлекательными. В этом вам может помочь управляемая медитация или самогипноз на привлечение любви в вашу жизнь. И ваше подсознание начнет работу в этом направлении. Это повысит ваши вибрации и привлечет новую любовь.
Если вы хотите улучшить отношения со своим партнером, то будьте изобретательным и творческим человеком. Вы можете организовать или, точнее сказать, «скреативеть» романтический ужин или отдых на выходных.
Скорпионам выпала карта «Совместное соединение». Эта карта сотрудничества и гармонии. Она предполагает начало нового романа или же выход существующих отношений на новый уровень. Вы можете обнаружить, что текущая дружба расцветает во что-то большее или же новая любовь входит в вашу жизнь.
Возможно, вы обнаружите, что ваш партнер заинтересован в отношениях сейчас гораздо больше, чем раньше. На горизонте может возникнуть свадьба или же союз иного рода.
Эта карта также означает исцеление отношений. Она появляется тогда, когда люди готовы простить и понять друг друга. Если в ваших отношениях присутствует непонимание и споры, которые возвели между вами стену, то сейчас пришло время помириться.
Для Стрельцов - карта «В ожидании результатов». Если вы вложили много сил в создание и привлечение желаемых отношений, то теперь вы готовы увидеть положительные результаты. Однако терпение все равно необходимо. Выход отношений на новый уровень требует времени. Будьте уверены в том, что подходящий вам человек уже находится на пути к вам. Будьте готовы к встрече с ним.
Если же вы сейчас разочарованы очевидным отсутствием видимых изменений в личной жизни, то отстранитесь на какое-то время от этой ситуации и сосредоточьте свое внимание на чем-то другом. Когда вы почувствуете себя более отрешенными и спокойными, вы заметите улучшение ситуации в личной жизни.
Будьте верны своим ценностям и представлениям о том, какие должны быть ваши идеальные отношения и идеальный партнер именно для вас.
Козерогам выпала карта «Вера и доверие». Вселенная заботится о вас! Сейчас настало время поверить, что путь, на котором вы находитесь, на самом деле является правильным для вас. Верьте, что все ваши желания и мечты по поводу личных отношений, могут осуществиться в должное время и для вашего наивысшего блага. Конечно, требуется большое мужество для полного доверия Вселенной всех своих сердечных дел. Вселенная способна также снять с вас груз ответственности за свою личную жизнь. Однако чувство одиночества может уменьшить вашу энергию и желание предпринять какие-то действия для улучшения ситуации в любовных отношениях. Эта карта напоминает вам, что вы не одни.
В дополнение к доверию, эта карта действия и возможности. Примите меры, чтобы найти любовь, улучшить или укрепить уже существующие отношения. Возьмите на себя некоторые риски, придерживайтесь позитивного мышления и надейтесь на лучшее.
Будь то отношения с другим человеком или отношения с самим собой, сейчас самое время принять конкретные действия. Даже хорошие отношения могут быть улучшены. Подумайте, что вы можете предпринять, чтобы достичь желаемого?
Для знака Водолей — карта «Радость и стабильность». Эта карта приносит с собой энергию радости. Сейчас сделайте паузу, отступите от любых забот, которые могут возникнуть вокруг сердечных проблем. И проведите некоторое время, занимаясь любимыми делами. Пригласите эту теплую, солнечную энергию в свою жизнь. Поднимите свое настроение.
Эта карта также говорит о важности беседы. Поделитесь своими мыслями, но прежде всего будьте хорошими слушателями. Почувствуйте прилив и поток энергии, когда вы общаетесь с другими. Вы обнаружите, что это повысит стабильность и теплоту ваших отношений, помогая вам привлечь в свою жизнь единомышленников.
Для Рыб - карта «Манифест». Она говорит вам, что все возможно. У вас есть все средства в вашем распоряжении, чтобы создать то, что вы желаете. У вас есть множество инструментов, которые можно использовать. Способность любить безоговорочно, поддерживать, лелеять, слушать, понимать, прощать, быть добрым, радоваться и даже быть иногда глупеньким… Все это является полезными инструментами для управления сердечными делами.
Однако прежде чем использовать все свои возможности для осуществления ваших желаний, найдите время, чтобы понять, чего именно вы хотите в действительности. Сейчас у вас есть возможность воплотить в жизнь ваши мечты, поэтому уделите минутку тому, чтобы обрести полную ясность. Что вам действительно нужно и чего вы хотите? Для вашего блага ли это? Для блага ли другого человека? Принесет ли это кому-то вред?
Определитесь, чего вы хотите. Будьте честны в своем намерении и действуйте, чтобы исполнить желание вашего сердца. У вас есть все, что нужно для этого!