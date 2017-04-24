Видео: Дима Билан набрал вес и с трудом помещается в свою одежду

Не так давно поклонники 35-летнего Димы Билана наконец вздохнули спокойно — певец убедил их, что смог поправить здоровье и вернуться к своему привычному весу. Впрочем, отказываться от своих костюмов, которые носил, когда весил меньше на 8 килограммов, исполнитель не спешит. Отчего на некоторых снимках выглядит довольно странно, пишет Woman.
На масштабный концерт радио «Дача» были приглашены многие звезды российской эстрады.
На сцене Crocus City Hall свой хит «Невозможное возможно» исполнил и Дима Билан. Туда артист поднялся в элегантном костюме синего цвета, который, впрочем, сидел на нем не самым лучшим образом.
Пуговицы на пиджаке Димы были готовы вылететь из петель, а слишком узкие брюки некрасиво подчеркивали рельеф его ног. Сложилось впечатление, что Билан, вернувшись в прежнюю форму, не стал расставаться с любимой одеждой.