Видео: Дима Билан набрал вес и с трудом помещается в свою одежду

На масштабный концерт радио «Дача» были приглашены многие звезды российской эстрады.

На сцене Crocus City Hall свой хит «Невозможное возможно» исполнил и Дима Билан. Туда артист поднялся в элегантном костюме синего цвета, который, впрочем, сидел на нем не самым лучшим образом.

Пуговицы на пиджаке Димы были готовы вылететь из петель, а слишком узкие брюки некрасиво подчеркивали рельеф его ног. Сложилось впечатление, что Билан, вернувшись в прежнюю форму, не стал расставаться с любимой одеждой.