Слушатели «Народного Радио» не поверили своим ушам, когда включили приемник в понедельник утром!

Вот это сюрприз! Сегодня в начале одиннадцатого утра в эфире «Народного Радио» зазвучал знакомый многим голос. Отнюдь не Елены Гордеевой. «Что это за мужчина такой?» - удивленно думали радиослушатели. Ответ удалось найти на страничке в социальной сети Facebook и в прямом эфире.