Слушатели «Народного Радио» не поверили своим ушам, когда включили приемник в понедельник утром!
24 апреля 2017 г., 13:20
Вот это сюрприз! Сегодня в начале одиннадцатого утра в эфире «Народного Радио» зазвучал знакомый многим голос. Отнюдь не Елены Гордеевой. «Что это за мужчина такой?» - удивленно думали радиослушатели. Ответ удалось найти на страничке в социальной сети Facebook и в прямом эфире.
«Сегодня в эфире ведущий, голос которого восемь лет назад прозвучал самым первым на «Народном Радио»! Дмитрий Алексеев! Включайте приемник! Не пропустите!» - написано на страничке в Facebook «Народного Радио».
Елена Гордеева сейчас находится на заслуженном отдыхе.