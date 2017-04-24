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Слушатели «Народного Радио» не поверили своим ушам, когда включили приемник в понедельник утром!

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Народное Радио | ФОТО: Промо

Вот это сюрприз! Сегодня в начале одиннадцатого утра в эфире «Народного Радио» зазвучал знакомый многим голос. Отнюдь не Елены Гордеевой. «Что это за мужчина такой?» - удивленно думали радиослушатели. Ответ удалось найти на страничке в социальной сети Facebook и в прямом эфире.

«Сегодня в эфире ведущий, голос которого восемь лет назад прозвучал самым первым на «Народном Радио»! Дмитрий Алексеев! Включайте приемник!  Не пропустите!» - написано на страничке в Facebook «Народного Радио».

Елена Гордеева сейчас находится на заслуженном отдыхе.

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