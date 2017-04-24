СМИ: в краже денег, собранных на лечение Жанны Фриске, обвинили ее мать

В минувшую пятницу в Перовском суде российской столицы состоялось заседание, в рамках которого рассматривался иск "Русфонда" к родным Жанны Фриске. Как сообщает Business FM, в ходе прений было удовлетворено ходатайство адвоката ведущего Дмитрия Шепелева о вызове на допрос матери певицы, которую обвинили в присвоении денег, предназначавшихся для лечения артистки, передает TopNews.

По словам адвоката бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева, уполномоченными органами была проведена проверка, по результатам которой выяснилось, что пожертвования зрителей Первого канала на лечение певицы были перечислены в Росбанке на три депозитных счета - долларовый, евровый и рублевый.

"Деньги, находившиеся на текущем и депозитных счетах, были использованы на оплату лечения певицы. В то же время денежные средства на счетах в долларах и евро не использовались. Однако за две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске", - отметил адвокат.

По его словам, аналогичную информацию предоставил Росбанк, когда суд ранее запросил данные о движении средств по счетам певицы Жанны Фриске. Юрист отметил, что вину матери артистки подтверждает и то, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту хищения денег неустановленными лицами, на чем настаивал "Русфонд".

"Таким образом, имеются разумные основания полагать, что в настоящее время неизрасходованная часть благотворительной помощи находится во владении Ольги Фриске", - заявил защитник Шепелева.

В ходе судебного заседания было удовлетворено ходатайство адвоката телеведущего о вызове на допрос матери Жанны Фриске, которую обвинили в присвоении денег, предназначавшихся на лечение ее дочери.

"На сегодняшний день у нас к ней есть два вопроса: где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду". На этом наши судебные заседания могут и закончиться - если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной", - подчеркнул адвокат.