«Нечего шастать»: СБУ Украины выложила неприличное фото певицы Лолиты

Ведомство выложило фотографию Лолиты, на которой та запечатлена во время танца. Примечательно, что на снимке у популярной исполнительницы обнажилась грудь, а также при внимательно рассмотрении можно увидеть и нижнее белье артистки. Завершали образ сигарета и стопочка. "Удачи", – гласит явно издевательская подпись к унизительной фотографии певицы.

Многочисленные подписчики (причем не только украинцы, но и россияне) весьма неоднозначно отнеслись к публикации СБУ: "прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то", передают Dni.