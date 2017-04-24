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«Нечего шастать»: СБУ Украины выложила неприличное фото певицы Лолиты

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Лолита. | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

На своей официальной странице в популярной социальной сети Twitter Служба безопасности Украины прокомментировала решение властей запретить въезд в страну певице Лолите Милявской, которая ехала к больной дочери, весьма неоднозначной публикацией.

Ведомство выложило фотографию Лолиты, на которой та запечатлена во время танца. Примечательно, что на снимке у популярной исполнительницы обнажилась грудь, а также при внимательно рассмотрении можно увидеть и нижнее белье артистки. Завершали образ сигарета и стопочка. "Удачи", – гласит явно издевательская подпись к унизительной фотографии певицы.

Многочисленные подписчики (причем не только украинцы, но и россияне) весьма неоднозначно отнеслись к публикации СБУ: "прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то", передают Dni.

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