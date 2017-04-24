Магнитная буря с 24 по 27 апреля: как пережить эти непростые дни

Метеочувствительные люди — это небольшой процент населения планеты. Доля людей, страдающих от магнитных бурь, составляет около трех процентов. Для всех остальных должны несколько факторов для того, чтобы буря вызвала какие-то негативные реакции организма.

Но с 23 по 27 апреля продлится весьма опасный период, когда даже здоровые и сильные люди могут почувствовать вялость, усталость, плохое настроение.

Особенности нынешней магнитной бури

Вчера, 23 апреля, солнечный ветер достиг нашей планеты. Так начался мощнейший энергетический штурм, похожий на шквальный ветер. Колебания магнитосферы достигли сразу же второго уровня силы. Это значит, что уже к началу второй половины дня многие метеочувствительные люди вышли из строя.

Следующие четыре дня будут не менее опасными, потому что буря хоть и станет слабее, опустившись до первого уровня, но сохранит свою силу до четверга.

Для спасения от плохого самочувствия потребуется медикаментозная поддержка, а также отказ от алкоголя. Избегайте конфликтных ситуаций, сохраняя позитивное мышление. Ссоры и недопонимание могут разрастись до серьезных конфликтов. Вечерами ложитесь спать пораньше, приняв контрастный душ или ванну.

В последующие дни будет все труднее и труднее сохранять такой баланс и позитивный настрой, но если вы постараетесь, то буря заденет вас минимально.

27 апреля организм уже привыкнет к такому режиму и условиям, так что трудно будет лишь в первые несколько дней бури. Занимайтесь любимыми делами и не пускайте негатив в свою жизнь. Вирусные программы и неуверенность обретут силу, поэтому думайте о хорошем.