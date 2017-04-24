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ФОТО: такса получила премию за бешеную популярность

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ФОТО: Instagram/crusoe_dachshund

В Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей соцсетей 2016 года. Победителем Shorty Awards в номинации для животных стала такса по кличке Крузо.

Хозяева таксы из Канады регулярно публикуют фотографии своего питомца в различных образах и костюмах. Видеозаписи с его участием в YouTube посмотрели около 44 миллионов человек, у его страницы в Facebook более полутора миллиона подписчиков. Отметим, что Крузо даже стал лицом настенного календаря на 2017 год. Страничку Крузо в Instagram ищите ЗДЕСЬ!

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