ФОТО: такса получила премию за бешеную популярность

Хозяева таксы из Канады регулярно публикуют фотографии своего питомца в различных образах и костюмах. Видеозаписи с его участием в YouTube посмотрели около 44 миллионов человек, у его страницы в Facebook более полутора миллиона подписчиков. Отметим, что Крузо даже стал лицом настенного календаря на 2017 год. Страничку Крузо в Instagram ищите ЗДЕСЬ!

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Oct 18, 2016 at 1:47pm PDT