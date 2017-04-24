Только позавидовать! Таня Михайлова в райском отпуске отказалась от макияжа
24 апреля 2017 г., 09:49
Эстонская певица Таня Михайлова греется в теплых краях и не забывает подразнить своих поклонников красочными фото.
Судя по снимкам, которые певица размещает в социальных сетях, во время своего сказочного отдыха Таня не пользуется косметикой. И, надо сказать, правильно делает! Так и кожа дышит, да и Таня выглядит без макияжа просто восхитительно! Отдыхает Таня на Багамских островах, где все выглядит точно так, как в рекламе шоколадки «Баунти».