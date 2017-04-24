Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Только позавидовать! Таня Михайлова в райском отпуске отказалась от макияжа

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Instagram

Эстонская певица Таня Михайлова греется в теплых краях и не забывает подразнить своих поклонников красочными фото.

Судя по снимкам, которые певица размещает в социальных сетях, во время своего сказочного отдыха Таня не пользуется косметикой. И, надо сказать, правильно делает! Так и кожа дышит, да и Таня выглядит без макияжа просто восхитительно! Отдыхает Таня на Багамских островах, где все выглядит точно так, как в рекламе шоколадки «Баунти».

A post shared by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on

A post shared by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on

A post shared by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on

Наверх