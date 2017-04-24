Только позавидовать! Таня Михайлова в райском отпуске отказалась от макияжа

Судя по снимкам, которые певица размещает в социальных сетях, во время своего сказочного отдыха Таня не пользуется косметикой. И, надо сказать, правильно делает! Так и кожа дышит, да и Таня выглядит без макияжа просто восхитительно! Отдыхает Таня на Багамских островах, где все выглядит точно так, как в рекламе шоколадки «Баунти».

A post shared by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on Apr 19, 2017 at 10:27pm PDT

A post shared by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on Apr 22, 2017 at 8:50am PDT