Во время съемок клипа Светланы Лободы разбили взятый в аренду Rolls-Royce

16 апреля в элитном подмосковном посёлке "Третья охота" проходили очередные съёмки клипа 34-летней певицы Светланы Лободы на песню "Убей меня".

Как стало известно Лайфу, на время съёмок представители известной певицы арендовали дорогой автомобиль Rolls-Royce белого цвета. По сюжету певица должна была подъехать на дорогом авто к дому, где её ждали множество фотографов. Съемки пришлось приостановить на несколько часов, потому что нанятый водитель при движении автомобиля задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра, врезался в железные ворота. Во время происшествия была повреждена задняя фара, бамбер и багажник. Арендаторы выставили счет представителям певицы более чем в 500 тысяч рублей (8 000 евро).