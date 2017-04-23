В лимузине с ветерком: портал Limon.ee прокатил своих читателей по Таллинну

Мы держим свои обещания! Вы помните, когда мы бросили клич в нашей официальной группе в Facebook: как только число наших подписчиков перевалит за десять тысяч, мы выберем четырех из них и отправимся кататься по Таллинну на лимузине? Так вот! Все именно так и произошло!

Катя, Карина, Андрей и Анатолий покорили нашу редакцию своей энергетикой, обаянием и чувством юмора. Ребята, вы замечательные! Спасибо большое, что читаете нас и участвуете во всех наших играх. Мы рады знакомству с вами и надеемся на дальнейшую дружбу!

Друзья, это была наша первая встреча с читателями, но мы хотим, чтобы наше с вами общение не только в интернете, но и в реальности, стало хорошей традицией! Спасибо всем, кто читает нас! Спасибо всем, кто подписан на нашу официальную группу в Facebook – нас уже более 10 тысяч, и мы ценим каждого из вас! До новых встреч!

Смотрите фото и видео о том, как весело прошла наша пятничная поездка!