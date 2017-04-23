После скандала с хитом «Грибов» Джигана вновь обвинили в плагиате. Смотрим!

В новом видео блогеры тоже узрели плагиат — на этот раз образа. В ролике на песню Джигана "Дни и ночи" сыграла весьма необычная модель, правда, "новомодным" образом она удивить не смогла. Стиль куклы-андрогина много лет назад ввела солистка южноафриканской группы Die Antwoord (на фото). "Мало было украсть песню у "Грибов", теперь Джиган принялся за других", — отмечают блогеры.

Фото: Scanpix

"Когда я приехал на съeмочную площадку — был удивлён, — поделился с Лайфом рэпер Джиган. — Сходство поразительно, как будто один и тот же человек. Мне показалось это интересным, девушка органично вписалась в наше видео".

Группа Die Antwoord и сама была замечена в плагиате. Российские фанаты южноафриканского коллектива немало удивились, когда в нотах сингла фрик-музыкантов в точности зазвучала мелодия знакомого всем, кто вырос в СССР, фильма "По секрету всему свету". Композицию "Если с другом вышел в путь", написанную композитором Владимиром Шаинским, скандальная рэп-группа спела на английском языке, полностью скопировав мелодию и даже знаменитое "ля-ля-ля-ля-ля". Трек появился на сервисе YouTube 19 мая и получил название I Don't Care ("Мне по фиг").