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ФОТО: откровенное декольте Навки произвело фурор

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ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка устроила вечеринку в честь своего 42-летия. На празднике спортсменка появилась в воздушном розовом платье с откровенным декольте. Наряд Навки оценили не только гости, но и многочисленные поклонники, ведь снимки с вечеринки уже попали в Instagram.

Для празднования дня рождения фигуристка выбрала один из ресторанов на Патриарших прудах. В списке гостей были самые родные и близкие: муж Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Юдашкины, певица Жасмин, актриса Алика Смехова, Анна Семенович и многие другие.

Однако Навка выделялась среди звездных гостей. Ее зефирно-розовое платье было видно издалека. Наряд просто восхитил многочисленных поклонников фигуристки. "Навка шикарна конечно", – прокомментировал один из пользователей Сети фото с вечеринки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). "Красивые! Навка здесь особенно хороша! Цвет платья -восторг", – отметил другой.

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