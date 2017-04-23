ФОТО: откровенное декольте Навки произвело фурор

Для празднования дня рождения фигуристка выбрала один из ресторанов на Патриарших прудах. В списке гостей были самые родные и близкие: муж Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Юдашкины, певица Жасмин, актриса Алика Смехова, Анна Семенович и многие другие.

A post shared by Gala Maxakov Yudashkina (@gyudashkina) on Apr 22, 2017 at 11:52am PDT

Однако Навка выделялась среди звездных гостей. Ее зефирно-розовое платье было видно издалека. Наряд просто восхитил многочисленных поклонников фигуристки. "Навка шикарна конечно", – прокомментировал один из пользователей Сети фото с вечеринки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). "Красивые! Навка здесь особенно хороша! Цвет платья -восторг", – отметил другой.