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Певицу Лолиту высадили с поезда, не пустив в Киев к больной дочери

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Лолита | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

На опубликованном утром в воскресенье видео Лолита идет по железнодорожной платформе: "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину". Конотоп - города в Сумской области, где проходят таможенный и пограничный контроль пассажирские поезда, едущие в Киев.

Милявская сообщила, что въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Крыма в 2015 году. Она побывала в городе Керчь. В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева.

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