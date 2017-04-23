После 63 лет брака супруги умерли с разницей в несколько минут. Но потом их сын заметил кое-что очень странное…

Трогательная история этих супругов иллюстрирует известную фразу “пока смерть не разлучит нас”. После 63 лет брака Генри и Жанет Де Ландж умерли с разницей в несколько минут в возрасте 86 и 87 лет. Но то, что произошло чуть позже, иначе как мистикой назвать невозможно, передает Marketium.
Жанет боролась с болезнью Альцгеймера 7 лет и жила в доме престарелых. Ее пожилой супруг болел раком простаты, но по несколько раз в день навещал свою жену. 31 июля 2016 года родственникам супругов позвонили из больницы и сказали, что здоровье стариков резко пошатнулось и их жизнь в опасности.
За несколько месяцев до этого Генри попросил, чтобы его перевели в дом престарелых, где они могли бы жить с супругой вместе. Они были очень счастливы круглосуточно находиться рядом друг с другом. В день, когда старики умерли, двое их детей находились рядом с ними в больнице.
Сначала врачи сказали, что Генри умрет раньше супруги, так как его пульс очень слабый. Но позже медработники сообщили, что состояние Жанетт тоже близко к смерти. Все это время братья читали родителям Псалмы. Когда Жанетт умерла, сын подошел к отцу и сказал, что она уже ушла и что отец может больше не бороться и почивать с миром.
В этот момент отец впервые за долгое время открыл глаза, посмотрел на свою жену и скончался через 20 минут. Но вскоре один из братьев заметил кое-что странное. Когда он посмотрел на часы, то увидел, что они показывали 17:30. Хотя на самом деле было уже намного позже.
Оказалось, больничные часы остановились в момент смерти отца. Это было не что иное, как мистика. Сами дети воспринимают это как знак свыше, означающий, что им не стоит печалиться и горевать о смерти родителей, ведь они умерли именно тогда, когда пришло время.