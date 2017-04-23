Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер

"Я его не любила. В это время мой телефон прослушивался, следом ходила охрана и следила, с кем я здороваюсь, с кем общаюсь. В тот момент меня предавали многие друзья – он их также покупал", – начала свой рассказ Лера.

В какой-то момент ухажер, узнав, что Кудрявцева скрыла от него получение главной роли в фильме, совсем слетел с катушек и избил девушку. "Меня нашли за закрытой дверью, избитую, благодаря моей маме. Она что-то почувствовала", – разоткровенничалась актриса.

На этом рассказ о странном ухажере Кудрявцева решила прекратить. Лера лишь отметила, что ее жизнь не похожа на сказку и всего она добилась исключительно своим трудом. Сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, но и это далось ей не легко.