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Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер

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Лера Кудрявцева | ФОТО: Scanpix

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Однажды…" рассказала, как столкнулась с жестокостью богатого жениха, пишут Dni. Мужчина щедро одаривал Кудрявцеву не только подарками, но и кулаками.

"Я его не любила. В это время мой телефон прослушивался, следом ходила охрана и следила, с кем я здороваюсь, с кем общаюсь. В тот момент меня предавали многие друзья – он их также покупал", – начала свой рассказ Лера.

В какой-то момент ухажер, узнав, что Кудрявцева скрыла от него получение главной роли в фильме, совсем слетел с катушек и избил девушку. "Меня нашли за закрытой дверью, избитую, благодаря моей маме. Она что-то почувствовала", – разоткровенничалась актриса.

На этом рассказ о странном ухажере Кудрявцева решила прекратить. Лера лишь отметила, что ее жизнь не похожа на сказку и всего она добилась исключительно своим трудом. Сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, но и это далось ей не легко.

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